Son Dakika Haberleri: CHP Çalkaya: "Biz Down Sendromluların Farkındayız ve Yanındayız"

CHP Çalkaya: "Biz Down Sendromluların Farkındayız ve Yanındayız"

44 dakika önce

Balçova Belediye Başkan Adayı Fatma Çalkaya, 21 Mart Dünya Down Sendromu günü nedeniyle Balçovalı özel çocukların düzenlediği partiye katıldı.

CHP Çalkaya:
Balçova Belediye Başkan Adayı Fatma Çalkaya, 21 Mart Dünya Down Sendromu günü nedeniyle Balçovalı özel çocukların düzenlediği partiye katıldı. Fatma Çalkaya, "Onların farkındayız ve yanındayız" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM)'in, toplumda down sendromlu bireyler için farkındalık oluşturmak, onların toplumdaki sorunlarını çözmek için ilan ettiği 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü dünyanın birçok yerinde faklı etkinliklerle kutlandı. Balçova'da da, belediye tarafından Engelli Rahabilitasyon Merkezi'nde engelli bireyler ve aileleri için bir parti düzenlendi. Değişik yaş gruplarında birçok çocuk partide zaman geçirerek gönüllerince eğlendi.

Engelsiz partiye davet edilen CHP Balçova Belediye Başkan Adayı Fatma Çalkaya, tek tek tüm çocuklarla görüşerek isteklerini sordu. Balçova'da 15 yıldır belediyenin engelli bireyler için özel bir hizmet verdiğini ifade eden Fatma Çalkaya, "Biz onların farkındayız ve yanındayız. Bundan sonra da tüm gücümüzle onların hayatının kaliteli olması için harcayacağız. Engelli Merkezinin hizmet çeşitliliğini artırarak kendilerine özel bir Engelli aracı da alacağız" diye konuştu. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:13 Kaynak: İHA

Balçova, 21 Mart, Fatma Çalkaya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Özgün'den Down Sendromlu Oğluyla Alakalı Duygusal Paylaşım Son Dakika! Denizli Acıpayam'da 3,9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi Kış Geri Geliyor! İstanbul'da Sıcaklıklar 3 Dereceye Kadar Düşecek Bakan Turhan: İstanbul Havalimanı'ndan 18 Mart'a Kadar Toplam 2 Bin 902 Uçuş Yapıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 11:57:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP Çalkaya: "Biz Down Sendromluların Farkındayız ve Yanındayız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]