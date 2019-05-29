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CHP Çan İlçe Teşkilatından iftar yemeği

57 dakika önce

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çan İlçe Teşkilatı tarafından iftar yemeği düzenlendi.

CHP Çan İlçe Teşkilatından iftar yemeği, System.String[]
Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çan İlçe Teşkilatı tarafından iftar yemeği düzenlendi.

Çanakkale Caddesinde bulunan Sevgi Yolunda gerçekleşe iftar programına CHP Çanakkale İl Başkanı İsmet Güneşhan, CHP Çan İlçe Başkanı Atilla Erbil, CHP İl Genel Meclis Üyesi Erdal Güler, CHP Belediye Meclis Üyeleri İYİ Parti İlçe Başkanı Mustafa Kılıç, CHP Çevre İlçe Başkanları, STK Başkan ve yöneticileri ile yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Yapılan yemek duasının ardından bir konuşma yapan Çan İlçe Başkanı Atilla Erbil, " Bizleri bugün burada yalnız bırakmayan siz değerli misafirlerimize teşekkür ediyorum" dedi. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:55 Kaynak: İHA
Erbil, Çanakkale, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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