CHP Çanakkale İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder AK Parti'ye geçti - Son Dakika

CHP Çanakkale İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder AK Parti'ye geçti

07.04.2021 18:23
CHP Çanakkale İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder AK Parti'ye geçti, System.String[]

Çanakkale İl Genel Meclisi'nde yapılan başkanlık seçimine CHP'den istifa ederek bağımsız olarak giren Nejat Önder, seçimi kazandıktan sonra bugün AK Parti'ye geçti.

Çanakkale İl Genel Meclisi'nde yapılan başkanlık seçimine CHP'den istifa ederek bağımsız olarak giren Nejat Önder, seçimi kazandıktan sonra bugün AK Parti'ye geçti. Önder'e rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

CHP'nin çeşitli kademelerinde sırasıyla Merkez İlçe Başkanlığı ve İl Başkanlığı olmak üzere yaklaşık 40 yıl görev yapan, son olarak bağımsız aday olarak girdiği seçimde İl Genel Meclisi Başkanlığı görevine seçilen Çanakkale siyasetinin tecrübeli ismi Nejat Önder, bugün itibariyle AK Parti saflarına katıldı. Önder'e rozetini, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Meclis Grup Toplantısında düzenlenen törende Önder'e AK Parti rozetini takan ve aralarına katılmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Erdoğan, parti çalışmaları ve İl Genel Meclis Başkanlığı görevinde Önder'e başarı temennilerini iletti.

Kendisine gösterilen yakın ilgi ve sıcak karşılama için Erdoğan başta olmak üzere bütün partililere teşekkür eden Nejat Önder, AK Parti çatısı altında Çanakkale'ye en iyi şekilde hizmet etmek için var gücüyle çalışacağını belirtti.

"AK Parti'nin başarısı için çalışacağımdan kimsenin şüphesi olmasın"

Önder açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Ben uzun yıllar CHP'de hizmet vermiş bir arkadaşınızım. Beni bugün AK Parti saflarına getiren, bizim partimizde Atatürk'e sadece lazım olduğunda sahip çıkılması. Atatürk demekten yüksünen üst düzeydeki partililerimizin çoğalmış olması, PYD ile komşuluğa bile razı olan genel başkan yardımcılarının olmasından dolayı, bundan sonraki siyasi hayatıma AK Parti saflarında devam etmemi sağlayacak olan, bu gururu yaşatan Çanakkale Milletvekillerimiz Bülent Turan'a, Jülide İskenderoğlu'na ve İl Başkanımız Naim Makas'a teşekkür ediyorum. Benim bu saatten sonra AK Parti'nin başarısı için çalışacağımdan kimsenin şüphesi olmasın".

Nejat Önder'in rozet töreninde AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas ve İl Genel Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Korkmaz da hazır bulundu. - ÇANAKKALE

CHP Çanakkale İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder AK Parti'ye geçti
CHP Çanakkale İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder AK Parti'ye geçti
CHP Çanakkale İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder AK Parti'ye geçti
CHP Çanakkale İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder AK Parti'ye geçti

Cumhuriyet Halk Partisi, Çanakkale, AK Parti, İstifa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP Çanakkale İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder AK Parti'ye geçti - Son Dakika


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