Son Dakika Haberleri: CHP Çanakkale İl Kadın Kolları Lapseki teşkilatını ziyaret etti
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CHP Çanakkale İl Kadın Kolları Lapseki teşkilatını ziyaret etti

2 saat önce

Çanakkale Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları İl Başkanı Sibel Erol, Lapseki CHP İlçe Kadın Kolları ile bir araya geldi.

CHP Çanakkale İl Kadın Kolları Lapseki teşkilatını ziyaret etti, System.String[]
Çanakkale Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları İl Başkanı Sibel Erol, Lapseki CHP İlçe Kadın Kolları ile bir araya geldi.

Toplantı sonrasında basın mensuplarına kısa bir değerlendirmede bulunan Erol, " Bugün CHP Lapseki İlçe Kadın Kolları Başkanı Gökçe Özdil'in ev sahipliğinde partili bayanlarımızla birleşme, tanışma ve erken bayramlaşma münasebetiyle Çanakkale Kadın Kolları teşkilatımızla burada bulunuyoruz. Lapsekili kadınlarımız seçim döneminde güzel ve özverili bir çalışma gerçekleştirdiler. Seçim sonuçlarına baktığımızda partinin başarısının kadınların omuzlarında inşa edildiğini düşünüyorum. Ben tüm çalışma arkadaşlarımıza Lapseki gibi zor bir bölgede verdikleri mücadeleden dolayı da ayrıca tebrik etmek istiyorum" dedi.

CHP İlçe Başkanı Yaşar Şaban Genç kısa süreli toplantıya iştirak ederek il ve ilçe yönetimine bilgiler verdi. - ÇANAKKALE
Cumhuriyet Halk Partisi, Çanakkale, Lapseki, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:05 Kaynak: İHA
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