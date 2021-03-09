CHP Çankırı Kadın Kolları'ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması - Son Dakika

CHP Çankırı Kadın Kolları tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması düzenlendi.

Kadın Kolları Başkanı Aynur Aslan, il başkanlığında düzenlenen toplantısında, kadınlar olarak dayanışma içinde haklarını haykıracaklarını söyledi.

8 Mart'ın sadece eşit ve özgür bir geleceğin iradesinin değil, aynı zamanda hak mücadelesi veren tüm kadınlara saygı duruşu olduğunu belirten Aslan, "Kadının emeğini yok sayanlara haykırıyoruz. Her kadın emekçidir. Kendisinin, çocuklarının, ailesinin ve toplumun geleceği için insanca yaşam kavgası verir. Biz Cumhuriyet Halk Partili kadınlar olarak bu kavganın da, bu taleplerin de, geleceğin aydınlık günlerini barındıran bu umudun da yılmaz savunucularıyız. Bizler, haklı mücadelemizi örgütleyerek tarihe yön verenler olacağız. Emek biziz. Umut biziz. Mücadele biziz. Halk biziz. Halkın iktidarını da bizler kuracağız." ifadelerini kullandı.