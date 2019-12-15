CHP Çarşamba İlçe Başkanı Yürükçü, güven tazeledi - Son Dakika

Yürükçü, yaptığı konuşmada destek veren partililere teşekkür etti.

Bir düğün salonunda yapılan seçimde 232 delegeden 216'sı oy kullandı, 3 oy geçersiz sayıldı. Seçimde 155 oy alan mevcut ilçe başkanı İlhan Yürükçü seçilerek güven tazeledi.

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