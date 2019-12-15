CHP Çarşamba İlçe Başkanı Yürükçü, güven tazeledi - Son Dakika

CHP Çarşamba İlçe Başkanı İlhan Yürükçü, yeniden başkanlığa seçildi.
Bir düğün salonunda yapılan seçimde 232 delegeden 216'sı oy kullandı, 3 oy geçersiz sayıldı. Seçimde 155 oy alan mevcut ilçe başkanı İlhan Yürükçü seçilerek güven tazeledi.
Yürükçü, yaptığı konuşmada destek veren partililere teşekkür etti.
Yürükçü'nün yönetim kurulu, Engin Akkuş, Sezai Ayan, Gülsüm Aydemir, İhsan Aydın, Bilgehan Bakır, Muazzam Can, Murat Çubukçu, Ahmet Erbaş, Nebahattin Erdem, Yusuf Gençtomurcuk, Nedim Karakütük, Bekir Kılıç, Hatice Semiz, Cihan Sonkaya, Hatice Türkmeneri ve Adem Yalçınkaya'dan oluştu.