CHP Çaycuma İlçe Başkanlığı 12. Olağan Kongresi gerçekleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP Çaycuma İlçe Başkanlığı 12. Olağan Kongresi gerçekleştirildi - Son Dakika

CHP Çaycuma İlçe Başkanlığı 12. Olağan Kongresi gerçekleştirildi

6 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çaycuma İlçe Başkanlığı'nın 12. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

CHP Çaycuma İlçe Başkanlığı 12. Olağan Kongresi gerçekleştirildi, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çaycuma İlçe Başkanlığı'nın 12. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.


Seka Sosyal Tesislerde gerçekleşen kongrede tek liste ile mevcut başkan Şeref Köktürk tekrar ilçe başkanlığına seçildi.


Kongreye katılanlar arasında; CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, CHP Zonguldak eski Milletvekili Ali İhsan Köktürk, CHP Zonguldak İl başkanı Hakkı Güney, ilçe ve belde belediye başkanları, SP İlçe Başkanı Engin Zeren, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı.


Tek liste ile mevcut başkan Şeref Köktürk'ün güven tazeledi kongre sonrası yönetim kurulu şu isimlerden oluştu; "Tevfik Aydoğmuş, Yasin Çakar, Furkan Çakır, Seden Saka Çınar, Fahri Diler, Ayşe Eşme, Özkan Genç, Yasemin İslam, A. Kıvılcım Kalyoncu, Özkan Öncü, Aşkın Özdemir, Deniz Saraç, Ergin Yardım ve Onur Yiğit."


İlçe başkanı Köktürk, kongreye gelerek kendilerini yalnız bırakmayarak destek olan herkese teşekkür etti. - ZONGULDAK

Cumhuriyet Halk Partisi, Zonguldak, Çaycuma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 06:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu'dan "Adana'daki festivale yasak" açıklaması Açıklaması
Otomobilin boyasını beğenmeyen araç sahibi iş yerini silahla bastı: 3 yaralı HDP'li Sırrı Süreyya Önder, uzun aradan sonra ilk kez görüntülendi CHP'li kadınlardan TBMM Genel Kurulu'nda "Las Tesis" eylemi

Son Dakika Haberleri
01:24 İzmir'deki tartışmalı gökdelen projesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ruhsat iptali... - Son Dakika
01:22 Hz. Mevlana Bursa'da anıldı - Son Dakika
01:21 160 promil alkol ile kullandığı otomobil takla attı, "araçta başka biri vardı" dedi - Son Dakika
01:16 "Türk donanması İsrail gemisinin Doğu Akdeniz'de arama yapmasını engelledi" iddiası - Son Dakika
01:01 Türkiye'nin ilk kadın mitinginin 100. yılı kutlandı - Son Dakika
00:49 Malatya'da polis noktasına ateş açıldı - Son Dakika
23:25 Çöpe atılan 70 bin dolarının izini takip edip buldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 01:34:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Çaycuma İlçe Başkanlığı 12. Olağan Kongresi gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]