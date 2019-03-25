Son Dakika Haberleri: CHP Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Yıldırım'dan Şaşırtan 'Tarihi Geçmiş İlaç' Vaadi

CHP Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Yıldırım'dan Şaşırtan 'Tarihi Geçmiş İlaç' Vaadi

50 dakika önce

CHP Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Seyfettin Yıldırım, herkesi şaşkına çeviren bir vaatte bulunarak, "Vatandaşın kullanmadığı tarihi geçmiş ilaçları toplayacağız, yine ihtiyaç sahibi insanlarımıza ücretsiz vermiş olacağız" dedi.

CHP Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Yıldırım'dan Şaşırtan 'Tarihi Geçmiş İlaç' Vaadi, System.String[]
CHP Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Seyfettin Yıldırım, herkesi şaşkına çeviren bir vaatte bulunarak, "Vatandaşın kullanmadığı tarihi geçmiş ilaçları toplayacağız, yine ihtiyaç sahibi insanlarımıza ücretsiz vermiş olacağız" dedi.

31 Mart seçimleri yaklaşırken, belediye başkan adayları vatandaşlarla bir araya geliyor. CHP'nin Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Seyfettin Yıldırım, vatandaşlara hitap ettiği konuşmasında, ilginç bir vaatte bulundu. Yıldırım, halk eczaneleri kuracaklarını söyleyerek, "Vatandaşın kullanmadığı tarihi geçmiş ilaçları toplayacağız, yine ihtiyaç sahibi insanlarımıza ücretsiz vermiş olacağız" diye konuştu.

Yıldırım'ın bu vaadi meydandakileri şaşkına çevirdi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:53 Kaynak: İHA

Politika
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