CHP Çerkezköy İlçe Başkanı Dönmez'den ziyaretler - Son Dakika

CHP Çerkezköy İlçe Başkanı Ayfer Dönmez ve yönetim kurulu üyeleri, Türk Metal Sendikası Çerkezköy Şubesi ve İYİ Parti Çerkezköy İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti.
37. Olağan Kongre'de ilçe başkanlığı görevine seçilen Dönmez, ziyaretlerini sürdürüyor.
Dönmez, Türk Metal Sendikası Çerkezköy Şube Başkanı Murat Koçak'ı ziyaret etti.
Koçak, Dönmez ve yeni yönetiminin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Dönmez, yönetim kurulu üyeleriyle İYİ Parti Çerkezköy İlçe Teşkilatı'nı da ziyaret etti.
İYİ Parti Çerkezköy İlçe Başkanı Yasemin Altın Erseçkin, ziyaretten dolayı Dönmez'e teşekkür etti.