CHP Çerkezköy İlçe Başkanı Dönmez'den ziyaretler - Son Dakika
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CHP Çerkezköy İlçe Başkanı Dönmez'den ziyaretler

6 saat önce

CHP Çerkezköy İlçe Başkanı Ayfer Dönmez ve yönetim kurulu üyeleri, Türk Metal Sendikası Çerkezköy Şubesi ve İYİ Parti Çerkezköy İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti.

CHP Çerkezköy İlçe Başkanı Dönmez'den ziyaretler, System.String[]

CHP Çerkezköy İlçe Başkanı Ayfer Dönmez ve yönetim kurulu üyeleri, Türk Metal Sendikası Çerkezköy Şubesi ve İYİ Parti Çerkezköy İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti.

37. Olağan Kongre'de ilçe başkanlığı görevine seçilen Dönmez, ziyaretlerini sürdürüyor.

Dönmez, Türk Metal Sendikası Çerkezköy Şube Başkanı Murat Koçak'ı ziyaret etti.


Koçak, Dönmez ve yeni yönetiminin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Dönmez, yönetim kurulu üyeleriyle İYİ Parti Çerkezköy İlçe Teşkilatı'nı da ziyaret etti.

İYİ Parti Çerkezköy İlçe Başkanı Yasemin Altın Erseçkin, ziyaretten dolayı Dönmez'e teşekkür etti.

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Çerkezköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:24 Kaynak: AA
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