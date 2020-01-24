CHP Çerkezköy İlçe Başkanı Dönmez'den ziyaretler - Son Dakika

İYİ Parti Çerkezköy İlçe Başkanı Yasemin Altın Erseçkin, ziyaretten dolayı Dönmez'e teşekkür etti.

Dönmez, yönetim kurulu üyeleriyle İYİ Parti Çerkezköy İlçe Teşkilatı'nı da ziyaret etti.

Koçak, Dönmez ve yeni yönetiminin hayırlı olması temennisinde bulundu.

CHP Çerkezköy İlçe Başkanı Ayfer Dönmez ve yönetim kurulu üyeleri, Türk Metal Sendikası Çerkezköy Şubesi ve İYİ Parti Çerkezköy İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti.

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