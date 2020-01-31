CHP Çeşme Kadın Kolları kongresini yaptı - Son Dakika
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CHP Çeşme Kadın Kolları kongresini yaptı

6 saat önce

CHP Çeşme Kadın Kolları, kongresini yoğun bir katılımla gerçekleştirirken, Şeniz İridere yeniden başkan seçildi.

CHP Çeşme Kadın Kolları kongresini yaptı, System.String[]

CHP Çeşme Kadın Kolları, kongresini yoğun bir katılımla gerçekleştirirken, Şeniz İridere yeniden başkan seçildi.


CHP Çeşme İlçe Örgütünün yapılan kongresinin ardından, kadın kolları da kongresini gerçekleştirdi. Kongrede Şeniz İridere, tek aday olarak girdiği seçimde yeniden kadın kolları başkanı oldu.


Yoğun bir katılımın olduğu kongreye; CHP İzmir İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Nurdan Şenkal Uçar ve Çeşme sorumlusu Binnur Akgül de katıldı. - İZMİR

Cumhuriyet Halk Partisi, İzmir, Çeşme, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:26 Kaynak: İHA
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