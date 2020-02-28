CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız; - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız; - Son Dakika

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız;

13 dakika önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız;, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.


Türkiye'in sınır güvenliğini sağlamak üzere İdlib'de bulunan askerlerimize düzenlenen hain saldırı sonrasında yazılı bir açıklama yapan CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, "Üç ayların başladığı mübarek Regaip Kandili günü, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde bölgede bulunan kahraman askerlerimize yönelik düzenlenen hain hava saldırısından gelen acı haberler yüreğimizi dağladı. Alçak saldırı sonrası şehit olan kahraman askerlerimizin ailelerinin ve ülkemizin ocağına ateş düştü. Bizlerin evinde huzurla uyumasını sağlamak için canını ortaya koyan ve alçakça saldırılarda şehit düşen tüm Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize baş sağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun" dedi. - ÇORUM

Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Tahtasız, İdlib, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:41 Kaynak: İHA
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