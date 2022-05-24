CHP Covid-19 Danışma Kurulu: "Maymun Çiçeği Hastalığı ile İlgili Verileri de Gizleyecek Misiniz?" - Son Dakika
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CHP Covid-19 Danışma Kurulu: "Maymun Çiçeği Hastalığı ile İlgili Verileri de Gizleyecek Misiniz?"

24.05.2022 10:40
CHP Covid-19 Danışma Kurulu: "Maymun Çiçeği Hastalığı ile İlgili Verileri de Gizleyecek Misiniz?"

CHP Covid-19 Danışma Kurulu, Maymun Çiçeği hastalığıyla ilgili; “Tüm dünyada yeni bir salgın mı başlıyor endişesi yaratan Maymun Çiçeği Hastalığı ile ilgili Sağlık Bakanlığı yine kör, sağır ve dilsiz olmaya devam ediyor. Maymun Çiçeği hastalığı ile ilgili verileri de gizleyecek misiniz?” açıklamasını yaptı.

CHP Covid-19 Danışma Kurulu, Maymun Çiçeği hastalığıyla ilgili; "Tüm dünyada yeni bir salgın mı başlıyor endişesi yaratan Maymun Çiçeği Hastalığı ile ilgili Sağlık Bakanlığı yine kör, sağır ve dilsiz olmaya devam ediyor. Maymun Çiçeği hastalığı ile ilgili verileri de gizleyecek misiniz?" açıklamasını yaptı.

CHP Covid-19 Danışma Kurulu, Maymun Çiçeği hastalığıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. "Maymun Çiçeği hastalığı konusunda müsterih olabilecek miyiz?" sorusunun yöneltildiği açıklamada, Türkiye'de koronavirüs sürecinde yaşanan gelişmeler anımsatıldı. Açıklamada, şu değerlendirmeler yapıldı:

"Türkiye maalesef koronavirüs pandemisinde bilimsellikten uzak süreç yönetimi ile sınıfta kaldı. Sağlık Bakanlığı tarafından pandeminin başından itibaren dile getirilen 'Hazırız' söylemi ancak bir algı yönetimi olarak kaldı. Gerek test, gerekse de aşı ve tedavi süreçlerinde bu hazırlık söyleminin bilimsel karşılığı yeterince görülemedi.

CHP Covid-19 Danışma Kurulu olarak, Bakanlığın yapamadığını yaparak, pandemi sürecinin iki yılını 'Koronavirüs pandemisinde iki yıl geride kalırken' raporu ile değerlendirmiş; söz konusu raporun başlıklarından biri olan 'Türkiye'de Pandemiye Hazırlık Süreci' kısmında, ulusal hazırlık planlarındaki yetersizlikleri bilimsel olarak ortaya koymuştuk.

Dünya bugünlerde Maymun Çiçeği Hastalığını konuşurken, Sağlık Bakanlığı'ndan çıkan cılız ses ise bilimsellikten uzak. Sayın Bakan, 'Maymun Çiçeği Hastalığı konusunda kamuoyu müsterih olmalı: Hayvan kaynaklı olan, bazen insanlara da bulaşan bu hastalık bir pandemiye yol açmaz' derken konunun uzmanları hastalığın büyük bir salgına yol açmaması için önlemler alınmasını gerektiğini açıklıyor.  Tüm çabamıza rağmen Sağlık Bakanlığı bulaşıcı hastalık tehditleriyle ilgili süreci değil, algıyı yönetmeye devam ediyor.

"BAKAN SADECE TWEET ATIYOR"

Maymun Çiçeği Hastalığı 1970'ten bu yana görüldüğü Afrika'daki 11 ülkenin yanı sıra, Mayıs 2022'de, hastalığın endemik olarak bulunmadığı İngiltere, İspanya, Portekiz, ABD, Kanada, İsveç, İtalya, Fransa, Belçika, Almanya, Avustralya, İsrail ve İsviçre'de de ortaya çıktı, bugüne kadar doğrulanmış ve kuşkulu vaka sayısı 200'e yaklaştı. Dünyanın değişik ülkelerinde hastalığın epidemiyolojisini, enfeksiyon kaynaklarını ve bulaşma modellerini daha iyi anlamak için bilimsel çalışmalar yapılıyor. Ülkemizde ise Bakan tarafından sadece tweet atılıyor. Tüm dünyada yeni bir salgın mı başlıyor endişesi yaratan Maymun Çiçeği Hastalığı ile ilgili Sağlık Bakanlığı yine kör, sağır ve dilsiz olmaya devam ediyor.

Buradan CHP Covid- 19 Danışma Kurulu olarak soruyoruz:  'Maymun Çiçeği Hastalığı 'Pandemiye yol açmaz' diyerek bilimden uzak tavrınızı sürdürecek misiniz? Maymun Çiçeği Hastalığı dünyanın değişik ülkelerinde ortaya çıkarken, ülkemize gelmesi olasılığı her geçen gün artarken, Sağlık Bakanlığı olarak ne yapıyorsunuz? Maymun Çiçeği hastalığının bulguları, bulaşma yolları, koruyucu ve tedavi edici uygulamaları konusunda halkı bilgilendirici açıklamalar yapmayı düşünüyor musunuz?

Daha önce koronavirüs pandemisinin başlangıç aşamasında, aşı tedariği, üretimi ve stoku konusunda yaşadığımız benzer sıkıntıları yaşamamak adına, Maymun Çiçeği Aşısı için bir eylem planınız var mı? Bu hastalığa özgü bir surveyans sistemi kurmayı düşünüyor musunuz? Maymun Çiçeği Hastalığını ülkemize de yayılması halinde, erken tanımak ve yayılmasını önlemek amacıyla hangi önlemler aldınız, hangi önlemleri almayı planlıyorsunuz? Maymun Çiçeği hastalığı ile ilgili verileri de gizleyecek misiniz? Kurul olarak Sağlık Bakanlığı'nı uyarıyor, derhal önlem almaya ve bu önlemleri kamuoyu ile paylaşmaya davet ediyoruz."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Monkeypox, Güncel, Son Dakika

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