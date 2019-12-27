CHP Çubuk İlçe Başkanı Çokcan güven tazeledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP Çubuk İlçe Başkanı Çokcan güven tazeledi - Son Dakika

CHP Çubuk İlçe Başkanı Çokcan güven tazeledi

6 saat önce

CHP Çubuk İlçe Başkanlığına yeniden Vural Çokcan seçildi.

CHP Çubuk İlçe Başkanı Çokcan güven tazeledi, System.String[]

CHP Çubuk İlçe Başkanlığına yeniden Vural Çokcan seçildi.

Çubuk Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Salonu'nda düzenlenen kongrede Çokcan ile Murat Koçak başkanlığa aday oldu.

Toplam 99 delegenin oy kullandığı kongrede 73 oy alan Çokcan, yeniden ilçe başkanlığına seçildi. Koçak ise 26 oyda kaldı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, kongrede yaptığı konuşmada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı hakkındaki iddialarla ilgili, "İstedikleri kadar çamur atsınlar, istedikleri kadar savcıları, müfettişleri harekete geçirsinler. Ne Ankara Büyükşehir Belediyesinde ne de CHP'nin olduğu bir yerde asla rüşvet ve kirli para olamayacaktır. Elbette içerisinden onaylamayacağımız insanlar olacaktır ama önce onları biz buluruz ve kendi içerimizde gereğini yaparız." dedi.

CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ise iktidara yürümeye çalıştıkları bu yolda güçlü örgütlere ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Çubuk'unda aralarında olduğu birçok ilçede oy oranlarını önemli oranda artırdıklarını anlatan Güvener, bunda Millet İttifakı'nın da rolü bulunduğunu kaydetti.

Vural Çokcan da 3 dönemdir onurlu bayrağı taşıdığını belirterek, kendisine yardımcı olan ve arkasında duranlara teşekkür etti.

Kongreye CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil ile partililer katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Ankara, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:30 Kaynak: AA
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