CHP Çukurova İlçe Yönetimi Görevden Alındı
7 saat önce
CHP Çukurova İlçe Yönetim Kurulu, Genel Merkez tarafından görevden alındı.
CHP Çukurova
İlçe Yönetim Kurulu, Genel Merkez
tarafından görevden alındı.
Edinilen bilgilere göre, Çukurova'da parti içinde yaşanan olayların ilçe yönetiminin görevden alınmasına neden olduğu bildirildi. Önümüzdeki günlerde yeni CHP Çukurova İlçe yönetiminin atanacağı ve bu atanan yeni yönetimin seçime götüreceği belirtildi. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:43 Kaynak: İHA
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