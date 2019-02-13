Son Dakika Haberleri: CHP Çukurova İlçe Yönetimi Görevden Alındı

CHP Çukurova İlçe Yönetimi Görevden Alındı

7 saat önce

CHP Çukurova İlçe Yönetim Kurulu, Genel Merkez tarafından görevden alındı.

CHP Çukurova İlçe Yönetimi Görevden Alındı, System.String[]
CHP Çukurova İlçe Yönetim Kurulu, Genel Merkez tarafından görevden alındı.

Edinilen bilgilere göre, Çukurova'da parti içinde yaşanan olayların ilçe yönetiminin görevden alınmasına neden olduğu bildirildi. Önümüzdeki günlerde yeni CHP Çukurova İlçe yönetiminin atanacağı ve bu atanan yeni yönetimin seçime götüreceği belirtildi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:43 Kaynak: İHA

Merkez, Cumhuriyet Halk Partisi, Çukurova, Politika
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