Son Dakika Haberleri: CHP'dan Kaz Dağları'ndaki altın arama çalışmalarına tepki
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CHP'dan Kaz Dağları'ndaki altın arama çalışmalarına tepki

1 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sarıbal, Kaz Dağları'ndaki altın arama çalışmalarına tepki göstererek, "Yapılan açıklamalara göre, çıkarılan altından 6 yıl sonra Türkiye'ye 170 milyon lira para kalacak.

CHP'dan Kaz Dağları'ndaki altın arama çalışmalarına tepki, System.String[]
CHP Genel Başkan Yardımcısı Sarıbal, Kaz Dağları'ndaki altın arama çalışmalarına tepki göstererek, "Yapılan açıklamalara göre, çıkarılan altından 6 yıl sonra Türkiye'ye 170 milyon lira para kalacak. Çanakkale'nin yıllık tarımsal hasılası ise 8 milyar lira." dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi, Kaz Dağları, Çanakkale, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:09 
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