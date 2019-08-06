CHP'dan Kaz Dağları'ndaki altın arama çalışmalarına tepki
1 saat önce
CHP Genel Başkan Yardımcısı Sarıbal, Kaz Dağları'ndaki altın arama çalışmalarına tepki göstererek, "Yapılan açıklamalara göre, çıkarılan altından 6 yıl sonra Türkiye'ye 170 milyon lira para kalacak.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Sarıbal, Kaz Dağları
'ndaki altın arama çalışmalarına tepki göstererek, "Yapılan açıklamalara göre, çıkarılan altından 6 yıl sonra Türkiye
'ye 170 milyon lira para kalacak. Çanakkale
'nin yıllık tarımsal hasılası ise 8 milyar lira." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:09
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