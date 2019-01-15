CHP Dargeçit İlçe Teşkilatı İstifa Etti
1 saat önce
Mardin'in Dargeçit ilçesinde CHP ilçe örgütü istifa etti.
Mardin
'in Dargeçit
ilçesinde CHP
ilçe örgütü istifa etti.
CHP İlçe Başkanı Mehmet Sıddık
Demir, parti binasında düzenlediği basın toplantısında CHP Genel Merkezi ile CHP Mardin İl Başkanlığının tutumundan dolayı rahatsızlık duyduklarını söyledi.
Demir, bu nedenle CHP İlçe Yönetim Kurulu ile Kadın ve Gençlik Kolları başkanlarının da arasında yer aldığı 53 kişilik ilçe örgütünün görevi bıraktığını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:54 Kaynak: AA
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