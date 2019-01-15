Son Dakika Haberleri: CHP Dargeçit İlçe Teşkilatı İstifa Etti

CHP Dargeçit İlçe Teşkilatı İstifa Etti

1 saat önce

Mardin'in Dargeçit ilçesinde CHP ilçe örgütü istifa etti.

CHP Dargeçit İlçe Teşkilatı İstifa Etti, System.String[]
Mardin'in Dargeçit ilçesinde CHP ilçe örgütü istifa etti.

CHP İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Demir, parti binasında düzenlediği basın toplantısında CHP Genel Merkezi ile CHP Mardin İl Başkanlığının tutumundan dolayı rahatsızlık duyduklarını söyledi.

Demir, bu nedenle CHP İlçe Yönetim Kurulu ile Kadın ve Gençlik Kolları başkanlarının da arasında yer aldığı 53 kişilik ilçe örgütünün görevi bıraktığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:54 Kaynak: AA

Mardin, Dargeçit, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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