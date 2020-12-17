CHP'de 17 yaşındaki kıza taciz iddiası - Son Dakika

CHP'de 17 yaşındaki kıza taciz iddiası

17.12.2020 17:32
CHP'de 17 yaşındaki kıza taciz iddiası, System.String[]

CHP'de son haftalara damga vuran taciz iddialarına bir yenisi daha eklendi.

CHP'de son haftalara damga vuran taciz iddialarına bir yenisi daha eklendi. CHP Bursa Osmangazi İlçe Başkanlığında görevli 17 yaşındaki genç kız İlçe Başkanı M.A.'nın kendisini mesajla taciz ettiğini iddia etti. CHP Osmangazi İlçe Başkanı M.A.'nın whatsapp yazışmalarında mağdura 'Bana abi deme. Senden hoşlanıyorum' demesi skandalın boyutunu gözler önüne serdi. Kızlarının taciz edilmesi üzerine CHP Genel Merkezinin yolunu tutup şikayete giden aile olay olmamış gibi hareket eden genel merkezin tavrını anlayamadıklarını belirtti.

Bursa'da, CHP Osmangazi İlçe Başkanı M.A.'nın partide görevli 17 yaşındaki S.G.'ye gece yarısı emojiler attığı, olup biteni anlamaya çalışan kızın "abi" diye hitap etmesi üzerine M.A.'nın "Bana abi deme. Senden hoşlanıyorum" dediği iddia edildi. S.G., terslediği M.A.'yı Genel Merkez'e şikayet etti.

Önce emojiler gönderdi

Osmangazi ilçesinde CHP İlçe Başkanı M.A.'nın, henüz 17 yaşında olan genç bir kızı taciz ettiği ileri sürüldü. İlçeye bomba gibi düşen taciz iddiasında, M.A.'nın gece geç saatlerde S.G.'nin telefonuna çeşitli emojiler gönderdiği belirtildi. Başkanının gönderdiklerine anlam veremeyen genç kız, ne anlatmak istediğini sorduğunda ise hayatının şokunu yaşadı. Telefonuna "M. Abi" diye kaydettiği kişinin kendisini taciz ettiğini anlayan S.G. olaya tepki gösterdi. M.A., saat 23.00'da "pişt" diyerek tacize başladığı genç kıza sonrasında farklı emojiler attı. S.G.'nin, "Neden böyle emojiler atıyorsun, bir şey de abi" demesi üzerine M.A., "Bana abi deme" cevabını verdi. Buna anlam veremeyen genç kız bu kez "Neden abi demeyeyim ki" diye sorunca M.A., "Senden hoşlanıyorum" karşılığını verdi. Şok olan genç kız terslediği ve konuşmayı sonlandırdığı ilçe başkanının bu davranışını annesine anlattı.

Genel merkeze gittiler

Kızının taciz edildiğini öğrenen anne, tüm mesajların çıktısını alıp CHP Genel Merkezi'nin yolunu tuttu. Genel başkan yardımcılarıyla görüşen anne, M.A.'nın mesajlarını gösterdi. Gereği yapılacak sözü verilip, anne kız Bursa'ya gönderildi. Ancak taciz olayının üstü örtüldü.

Öte yandan, geçtiğimiz aylarda yine basına yansıyan haberlerde M.A.'nın evli bir kadınla ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştı. Karısının kendisini M.A. ile aldattığını açıklayan CHP mahalle delegesi 77 yaşındaki Z.G., 38 yaşındaki eşinin evi terk etmesinden sorumlu tuttuğu M.A.'yı elindeki belgelerle Genel Merkez'e şikayet etmişti. Ancak tacize tepki göstermeyen CHP Genel Merkezi, Z.G.'nin partiden üyeliğinin düşürülmesi için harekete geçti. - BURSA

CHP'de 17 yaşındaki kıza taciz iddiası
CHP'de 17 yaşındaki kıza taciz iddiası
CHP'de 17 yaşındaki kıza taciz iddiası

Cumhuriyet Halk Partisi, Taciz, Bursa, Kız, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel CHP'de 17 yaşındaki kıza taciz iddiası - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları Son Dakika: 'Üniversiteler fuhuş evi' diyen Prof. Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatıldı Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Kabul edilemez Son Dakika: Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem Tandıra düşen kadın ağır yaralandı, kızı feryat etti: Annemin et kokusunu aldım Dini nikahlı eşi tarafından öldürülen kocanın resmi nikahlı eşi konuştu: Bizi kıskandığı için öldürdü Hemşirelere 500 kez "Ben salağım" yazdıran başhekim görevden alındı Merkez Bankası'nın rezervleri bir haftada 1,5 milyar dolar arttı! İşte kasadaki miktar
Kupada Adana Demirspor'a elenen Trabzonspor'da 3 isim kadro dışı bırakıldı Kupada Adana Demirspor'a elenen Trabzonspor'da 3 isim kadro dışı bırakıldı         
17:45
PFDK, Fatih Karagümrüklü Erik Sabo'ya 3 maç ceza verdi PFDK, Fatih Karagümrüklü Erik Sabo'ya 3 maç ceza verdi         
17:33
Liverpool, Tottenham maçında reklam aldığı Mauritius'un adını yanlış yazdı Liverpool, Tottenham maçında reklam aldığı Mauritius'un adını yanlış yazdı         
17:07
Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, "Kendi kendine yapmıştır" dedi         
16:53
Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar kırsal bölgelere yöneldi, soba satışları patladı Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar kırsal bölgelere yöneldi, soba satışları patladı         
16:21
Ünal Aysal'ın otel olarak işlettiği boğazdaki yalısı Akbank'ın oldu Ünal Aysal'ın otel olarak işlettiği boğazdaki yalısı Akbank'ın oldu         
16:01
Ebru Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ne olur hayvan hakları yasasını çıkartın Ebru Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ne olur hayvan hakları yasasını çıkartın         
15:30
Pınar Gültekin davasının seyrini değiştirecek gelişme! Cemal Metin Avcı'nın aile bireylerinin yargılanmalarının önü açıldı Pınar Gültekin davasının seyrini değiştirecek gelişme! Cemal Metin Avcı'nın aile bireylerinin yargılanmalarının önü açıldı         
15:11
Son dakika: AB'den Türkiye'deki sığınmacılara yönelik 780 milyon euroluk destek Son dakika: AB'den Türkiye'deki sığınmacılara yönelik 780 milyon euroluk destek         
14:03
Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar         
13:37
Halı indirimini gören vatandaşlar korona önlemlerini hiçe saydı Halı indirimini gören vatandaşlar korona önlemlerini hiçe saydı         
13:29
Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı         
13:23
Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu         
12:48
Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek         
12:20
Yargıtay'dan emsal karar: Üst düzey yöneticiler ya da müdürler fazla mesai ücreti alamaz Yargıtay'dan emsal karar: Üst düzey yöneticiler ya da müdürler fazla mesai ücreti alamaz         
12:13
Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş         
07:56
Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu         
23:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 18:13:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'de 17 yaşındaki kıza taciz iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei