CHP'de 18 Saat Süren Toplantı Sonrası Açıklama

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 18 saat süren PM Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 18 saat süren PM Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. CHP'li Torun, "Toplamda bu gün 145 değerli belediye başkanımızın isimlerini açıkladık. Öncelikle İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Tunç Soyer, söylemek istiyorum. Ardından dört ilimiz geliyor. Kırklareli, Tuna Soykan; Hakkari, Metin Koparan; Rize, Ayhan Akyüz, Zonguldak, Şenol Şanal" dedi. Torun, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İstanbul'da bugün 29 ilçemizi açıkladık. Daha öncekilerle birlikte ilçe sayımız 30 oldu. Bu zamana kadar toplam 697 belediye başkanı adayımızı açıklamıştık. Bugünküyle birlikte, 842 belediye başkanımızı açıklamış olduk. Parti Meclisimiz çok değerli bir çalışma yaptı. Gerçekten çok özverili bir çalışma yaptı. Bu çalışmalarından dolayı bütün parti meclisi üyelerimize teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz sabahın bu saatine kadar özveri ile çalışmalarını sürdürdüler." Yaklaşık 100 civarında belediyenin kaldığını belirten Torun, "Bunları da önümüzdeki hafta mutlaka açıklamış olacağız ve tüm belediyelerimizi, belediye başkan adaylarımızı açıklayarak yolumuza devam edeceğiz. Her şey planlı bir şekilde devam ediyor. Adaylarımız sahada vatandaşlarımızla buluştukça ve onların teveccühlerini gördükçe artık görülüyor ki birçok belde, ilçe, il ve büyükşehirde Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri göreceğiz" ifadelerini kullandı.



"Bugün ekonomik krizi en yoğun şekilde yaşadığı şu süreçte vatandaş çare arıyor, çözüm arıyor ve bu çözümü de mutlaka Cumhuriyet Halk Partisi'nde bulacağını biliyor" diyen Torun, "İnanıyorum ki belediye başkanlarımızın, halkımızın sorunlarını çözecek, yaşamlarını kolaylaştıracak aynı zamanda onlara eşit yurttaş olma ve ülkenin zenginliklerinden faydalanma imkanları sundukça bu farkı daha da fazla ortaya çıkarmış olacak" dedi. Torun, "Biz açıkladığımız adaylarımıza güveniyor ve inanıyoruz. Hepsi pırıl pırıl ve kendi vatandaşlarına, yurttaşlarına hizmet etmek için heyecanla sahadalar. İnşallah 31 Mart akşamı da birçok belediyemizi kazanmış olarak, ülkemize ve milletimize hizmet etmenin onurunu yaşayacağız" şeklinde konuştu. Torun "adaylarımızın ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.



"BİZE ULAŞMIŞ BİR İSTİFA DİLEKÇESİ YOK" Torun, CHP Ankara İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun istifa ettiğini açıklamasına ilişkin olarak sorulan soruya ise "Kendisi sosyal medyada paylaşmış. Bize ulaşmış bir istifa dilekçesi yok. Belki de bu süreçte kendi kararıdır ama İstanbul İl Başkanımız sorumluluğunu bilen ve inanıyorum ki bu süreçte de İstanbul'a çok değer katacak. İnşallah büyükşehir başta olmak üzere, birçok ilçemizde de başarılı çalışmalar yapacağız"



AÇIKLANAN ADAYLAR



Açıklanan aday isimler ise şöyle: Afyonkarahisar Şuhut Ekrem Özsoy Afyonkarahisar Sinanpaşa Düzağaç Osman Kavas Afyonkarahisar Bolvadin Özburun Uğur Koç Afyonkarahisar İhsaniye Tunay Türkmen



Ağrı Doğubeyazıt Fesih Maral Ağrı Patnos Lokman Çetin



Antalya Kumluca Mustafa Köleoğlu



Balıkesir Ayvalık Rahmi Gençer Mevcut Başkan Balıkesir Bandırma Tolga Tosun CHP Belediyesi Balıkesir Erdek Hüseyin Sarı Mevcut Başkan Balıkesir Altıeylül Esin Balıbek



Bartın Ulus Kumluca Gülizar Saygın Bartın Ulus Abdipaşa Yaşar Alkız Batman Sason Cuma Uçar Çekilen Aday Yerine



Bitlis Mutki Tahir Bakır Bitlis Adilcevaz Mehmet Reşit Önal



Burdur Gölhisar Yusufça Mustafa İnce



Bursa Osmangazi Erkan Aydın Milletvekili



Diyarbakır Eğil Ahmet Aktay Diyarbakır Sur Ramazan Eker



Edirne Keşan Şenol Yalı CHP Belediyesi



Elazığ Alacakaya Nazmi Gürbüz Elazığ Arıcak Mustafa Coşkun



Erzincan Merkez Mercan Fulya Ateşlenmek Erzurum Karayazı Mahmut Han Koçak Erzurum İspir Nafiz Aydın Erzurum Tekman Sebahattin Uludağ Erzurum Aziziye Aydın Söylemez Erzurum Karaçoban Bekir Yılan Erzurum Aşkale Cemal Karausta



Eskişehir Beylikova Tolga Savaş Eskişehir Mihalgazi Bülent Durna



Giresun Güce Mehmet Salih Bahadır Giresun Keşap Murat Bıçakçı



Hakkari Yüksekova Esendere Mithat Baran Hakkari Şemdinli Derecik Suat Yüksel Hakkari Yüksekova Peruz Çamlı Hakkari Merkez Metin Koparan



Iğdır Merkez Hoşhaber Osman Toka



İstanbul Adalar Erdem Gül CHP Belediyesi İstanbul Ataşehir Battal İlgezdi Mevcut Başkan İstanbul Avcılar Turan Hançerli CHP Belediyesi İstanbul Bahçelievler Mehmet Ali Özkan İstanbul Bakırköy Bülent Kerimoğlu Mevcut Başkan İstanbul Başakşehir Abdulhadi Akmugan İstanbul Bayrampaşa Remzi Albayrak İstanbul Beşiktaş Rıza Akpolat CHP Belediyesi İstanbul Beykoz Coşkun Tosun İstanbul Büyükçekmece Hasan Akgün Mevcut Başkan İstanbul Çatalca Cem Kara Mevcut Başkan İstanbul Çekmeköy Seyfettin Yıldırım İstanbul Esenyurt Kemal Deniz Bozkurt İstanbul Fatih Soner Özimer İstanbul Gaziosmanpaşa Erkan Kaya İstanbul Güngören İsmet Yaşar İstanbul Kadıköy Şerdil Dara Odabaşı CHP Belediyesi İstanbul Kartal Gökhan Yüksel CHP Belediyesi İstanbul Pendik Mehmet Salih Usta İstanbul Sancaktepe Özgen Nama İstanbul Sultanbeyli Ayhan Koç İstanbul Sultangazi Haluk Bozkurt İstanbul Şile Ali Secaattin Güney İstanbul Tuzla Salim Gürsoy İstanbul Ümraniye Cafer Aktürk İstanbul Üsküdar Ahmet Kılıç İstanbul Zeytinburnu Adil Emecan İstanbul Eyüpsultan Emel Bilenoğlu İstanbul Sarıyer Şükrü Genç Mevcut Başkan



İzmir Balçova Mehmet Ali Çalkaya Mevcut Başkan İzmir Bayındır Ufuk Sesli Mevcut Başkan İzmir Bergama İdris Yavuzyılmaz CHP Belediyesi İzmir Beydağ Feridun Yılmazlar CHP Belediyesi İzmir Bornova Mustafa İduğ CHP Belediyesi İzmir Büyükşehir Mustafa Tunç Soyer CHP Belediyesi İzmir Çeşme M.Ekrem Oran CHP Belediyesi İzmir Narlıdere Ali Engin CHP Belediyesi İzmir Dikili Adil Kırgöz CHP Belediyesi İzmir Foça Fatih Gürbüz CHP Belediyesi İzmir Gaziemir Halil Arda CHP Belediyesi İzmir Güzelbahçe Özdem Mustafa Mevcut Başkan İzmir Karabağlar Muhittin Selvitopu Mevcut Başkan İzmir Karaburun İlkay Girgin Erdoğan CHP Belediyesi İzmir Karşıyaka Cemil Tugay CHP Belediyesi İzmir Menderes Mustafa Kayalar İzmir Menemen Serdar Aksoy CHP Belediyesi İzmir Çiğli Selim Utku Gümrükçü CHP Belediyesi İzmir Ödemiş Mehmet Eriş CHP Belediyesi Çekilen Aday Yerine İzmir Seferihisar Yelda Celiloğlu CHP Belediyesi İzmir Selçuk Filiz Ceritoğlu Sengel İzmir Torbalı Ramazan İsmail Uygur İzmir Urla İbrahim Burak Oğuzchp Belediyesi İzmir Konak Abdül Batur CHP Belediyesi



Karaman Sarıveliler Muhitdin Türkan Karaman Merkez Sudurağı Gürsel Aksoy Kars Digor Dağpınar Nurettin Artuğ Kastamonu Seydiler Halit Cesur



Kayseri Hacılar Gülay Talaslı Çekilen Aday Yerine Kayseri Tomarza Osman Koç



Kırıkkale Karakeçili Salih Büyükkaya Kırklareli Merkez Mehmet Tuna Soykan CHP Belediyesi Kırklareli Pehlivanköy Abdurrahman Öntürk



Konya Çumra Veli Harman Konya Derbent İsmail Fidan Konya Emirgazi Dursun Döleker Konya Karapınar Kamil Bülbül Okuyucu Konya Karatay Mehmet Şeflek Konya Meram Mehmet Gayretli Konya Selçuklu Ahmet Adil Tırpan



Kütahya Çavdarhisar Ali Okur Kütahya Gediz Eskigediz Ekrem Taşkesdik



Manisa Soma Abdullah Saka



Mersin Tarsus Haluk Bozdoğan Mersin Silifke Mustafa Turgut Mevcut Başkan Mersin Mezitli Neşet Tarhan Mevcut Başkan Mersin Yenişehir Abdullah Özyiğit CHP Belediyesi Mersin Mut Mehmet Saydam Mersin Anamur Durmuş Deniz Mersin Bozyazı Yüksel Kır



Muğla Fethiye Alim Karaca Muğla Marmaris Mehmet Oktay Muğla Seydikemer İbrahim Ertürk



Muş Bulanık Sarıpınar Alaattin Çevik CHP Belediyesi Çekilen Aday Yerine Muş Malazgirt Ahmet Kenan Türker Muş Malazgirt Konakkuran Tevfik Bülbül Muş Hasköy Nedret Paçal



Nevşehir Ürgüp Ortahisar Hatice Yavuz



Ordu Gürgentepe İsa Yazıcı Ordu Ulubey Kani Ergün



Osmaniye Düziçi Böcekli Doğan Öztürk Osmaniye Düziçi Ellek Nurettin Mart



Rize Merkez Ayhan Akyüz



Sakarya Adapazarı İsmail Kılıç Sakarya Pamukova Hüseyin Eryiğit



Samsun Atakum Cemil Deveci



Şanlıurfa Birecik Hüseyin Kıran



Şırnak Uludere Şenoba Sabri Babat



Trabzon Sürmene Kemal Küçükali Çekilen Aday Yerine



Van İpekyolu Sinan Solmaz



Yozgat Sorgun Çiğdemli Hasan Ersoy Yozgat Sorgun Doğankent Ali Erciyas Yozgat Sorgun Gülşehri Nihat Karaman Yozgat Boğazlıyan Yamaçlı Duran Baran Yozgat Boğazlıyan Uzunlu Tekin Becerik



Zonguldak Ereğli Halil Posbıyık Zonguldak Merkez Şenol Şanal CHP Belediyesi İHA)

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