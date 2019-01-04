Son Dakika Haberleri: CHP'de 4'ü Büyükşehir 102 Belediye Başkanı Adayı Açıklandı

CHP'de 4'ü Büyükşehir 102 Belediye Başkanı Adayı Açıklandı

1 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesi 4'ü büyükşehir olmak üzere 102 belediye için partisinin adaylarını açıkladı.

CHP'de 4'ü Büyükşehir 102 Belediye Başkanı Adayı Açıklandı, System.String[]
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesi 4'ü büyükşehir olmak üzere 102 belediye için partisinin adaylarını açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından parti genel merkezinde basın açıklaması yaptı. Torun, seçim yarışının adil ve demokratik şartlarda geçmesini ümit ettikleri belirterek, "AK Parti şehir müdürü arıyor. Seçmenden istediği zaman görevden alacağı kişiye onay vermesini istiyor. Bu seçmene de bir saygısızlıktır" dedi.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki'yi yaptığı açıklamalar üzerinden eleştiren Torun, "Sayın Mehmet Özhaseki sanki bu kötü yönetimde hiç sorumluluğu yokmuş gibi seçilirse daha iyi bir belediye başkanlığı yapacağını ifade ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olduğunu unutmuş" diye konuştu. 

'ADAYLARIMIZI AK PARTİ İLE KAVGAYA HAZIRLAMIYORUZ'

AK Parti'nin kavga çıkararak, gerçekleri saklamaya çalıştığını öne süren CHP'li Torun, "Seçimlere giderken, gerçeğimiz şudur; millet, hayat pahalılığı atında eziliyor. Devletin kaynaklarını seçime seferber ediyorlar. Hayat pahalılığını engelleyemiyorlar. Herkes iş ve AŞ kaygısı içinde. Maalesef bugünkü mevcut yönetim bu hakikati saklıyor. Bunun için kavga, gürültü çıkarıyor. Bizim sesimizi değil, milletin dertlerini bastırmaya çalışıyor. Kimsenin kaderini kimsenin iki dudağı arasına terk etmiyoruz. Adaylarımızı AK  Parti ile kavgaya hazırlamıyoruz. Ulaşımı, sağlığı ucuzlatacak çözümler üretiyoruz. Eğitime giden çocukların masraflarını azaltarak, eğitimi ucuzlatmaya çalışıyoruz. Kadınların şehrin sokaklarında güven içinde çıkmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Kavgaya değil, hizmete hazırlıyoruz. Adaylarımızı tebrik ediyor, sürecin ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, büyükşehirlerden Bursa adayının  Mustafa Bozbey, Kahramanmaraş adayının Ali Öztunç, Mersin adayının  Vahap Seçer, Van adayının  Nurettin Beyaz olduğunu açıkladı. Torun, Bayburt'ta Kaan Eraslan, Bitlis'te Burhan Küsen, Iğdır'da Sözer Sayan, Kütahya'da Eyüp Kahveci'nin de başkan adayları olduğunu söyledi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:41 Kaynak: DHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



SAMER'in Yerel Seçim Anketine Göre, Kayyum Atamaları HDP Seçmenini Etkilemedi Eşi ve Çocuklarıyla Hastanede Kalan Başhekim, Görevden Alındı

Mersin'de Cami Önünde Silahlı Kavga: 2'si Ağır 5 Yaralı Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: Önemli Zirve İstanbul'da Toplanacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 18:46:28. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP'de 4'ü Büyükşehir 102 Belediye Başkanı Adayı Açıklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]