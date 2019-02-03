CHP'de 71 aday daha belirlendi
29 dakika önce
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, "CHP, barınmadan kentsel dönüşüme, ulaşımdan sosyal hizmetlere, gündelik yaşamımıza ilişkin her alanda, adil, hayat kalitesini arttıran politikalar uygulayacak.
CHP
Genel Başkan Yardımcısı Torun
, "CHP, barınmadan kentsel dönüşüme, ulaşımdan sosyal hizmetlere, gündelik yaşamımıza ilişkin her alanda, adil, hayat kalitesini arttıran politikalar uygulayacak." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:27
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