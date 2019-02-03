Son Dakika Haberleri: CHP'de 71 aday daha belirlendi

CHP'de 71 aday daha belirlendi

29 dakika önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, "CHP, barınmadan kentsel dönüşüme, ulaşımdan sosyal hizmetlere, gündelik yaşamımıza ilişkin her alanda, adil, hayat kalitesini arttıran politikalar uygulayacak.

CHP'de 71 aday daha belirlendi, System.String[]
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, "CHP, barınmadan kentsel dönüşüme, ulaşımdan sosyal hizmetlere, gündelik yaşamımıza ilişkin her alanda, adil, hayat kalitesini arttıran politikalar uygulayacak." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:27 

Torun, Cumhuriyet Halk Partisi, Ekonomi
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