Son Dakika Haberleri: CHP'de başkan adayına itiraz eden 160 kişi daha istifa etti

CHP'de başkan adayına itiraz eden 160 kişi daha istifa etti

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir ay önce CHP belediye başkan adayına itiraz eden 44 üyenin ardından 160 kişi daha partiden istifa etti.

CHP'de başkan adayına itiraz eden 160 kişi daha istifa etti, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir ay önce CHP belediye başkan adayına itiraz eden 44 üyenin ardından 160 kişi daha partiden istifa etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:00 

Ekonomi
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