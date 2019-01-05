CHP'de başkan adayına itiraz eden 160 kişi daha istifa etti
1 saat önce
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir ay önce CHP belediye başkan adayına itiraz eden 44 üyenin ardından 160 kişi daha partiden istifa etti.
Kahramanmaraş
'ın Pazarcık
ilçesinde bir ay önce CHP
belediye başkan adayına itiraz eden 44 üyenin ardından 160 kişi daha partiden istifa etti.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:00
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