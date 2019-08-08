CHP'de bayramlaşma bayramın ikinci günü yapılacak
1 saat önce
CHP'nin siyasi partilerle ve örgütle bayramlaşması Kurban Bayramı'nın ikinci günü olan 12 Ağustos Pazartesi günü yapılacak.
CHP'nin siyasi partilerle ve örgütle bayramlaşması Kurban Bayramı
'nın ikinci günü olan 12 Ağustos Pazartesi günü yapılacak.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:45
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