Son Dakika Haberleri: CHP'de bayramlaşma bayramın ikinci günü yapılacak
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CHP'de bayramlaşma bayramın ikinci günü yapılacak

1 saat önce

CHP'nin siyasi partilerle ve örgütle bayramlaşması Kurban Bayramı'nın ikinci günü olan 12 Ağustos Pazartesi günü yapılacak.

CHP'de bayramlaşma bayramın ikinci günü yapılacak, System.String[]
CHP'nin siyasi partilerle ve örgütle bayramlaşması Kurban Bayramı'nın ikinci günü olan 12 Ağustos Pazartesi günü yapılacak.
Cumhuriyet Halk Partisi, Kurban Bayramı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:45 
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