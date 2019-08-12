Son Dakika Haberleri: CHP'de bayramlaşma programı düzenlendi
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CHP'de bayramlaşma programı düzenlendi

1 saat önce

CHP'de Kurban Bayramı dolayısıyla parti içi bayramlaşma programı düzenlendi.

CHP'de Kurban Bayramı dolayısıyla parti içi bayramlaşma programı düzenlendi.
Genel Başkan Yardımcıları Lale Karabıyık ve Bülent Kuşoğlu başkanlığındaki heyet, siyasi partilerle bayramlaşma programının ardından genel merkezin zemin katında partililerle bayramlaştı.
Bayramlaşma programına, Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ve partililer katıldı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 03:25 Kaynak: AA
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