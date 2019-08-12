CHP'de bayramlaşma programı düzenlendi
1 saat önce
CHP'de Kurban Bayramı dolayısıyla parti içi bayramlaşma programı düzenlendi.
CHP'de Kurban Bayramı dolayısıyla parti içi bayramlaşma programı düzenlendi. Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 03:25 Kaynak: AA
Genel Başkan Yardımcıları Lale Karabıyık ve Bülent Kuşoğlu başkanlığındaki heyet, siyasi partilerle bayramlaşma programının ardından genel merkezin zemin katında partililerle bayramlaştı.
Bayramlaşma programına, Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ve partililer katıldı.
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