CHP'de bayramlaşma programı yeni binada yapıldı

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Kılıçdaroğlu YSK'yi eleştirdi: Ekrem Bey'in rakibi artık Binali Bey değil

Elektrik abonesi sayısı 44 milyon aboneyi geçti

Ekrem İmamoğlu: O bir avuç insanı bin 800 günde deli edeceğim