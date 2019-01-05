Son Dakika Haberleri: CHP'de "Birlik,beraberlik ve Dayanışma Kahvaltısı"

CHP'de "Birlik,beraberlik ve Dayanışma Kahvaltısı"

1 saat önce

CHP Ardahan İl Örgütü tarafından düzenlediği kahvaltı, CHP'lileri buluştururken, kahvaltıda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

CHP'de
CHP Ardahan İl Örgütü tarafından düzenlediği kahvaltı, CHP'lileri buluştururken, kahvaltıda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

CHP il örgütü tarafından düzenlenen kahvaltıya, İl başkanı Yalçın Taştan, Ardahan Belediye Başkan Adayı Faruk Demir, İlçe Belediye Başkanları ve adayları, Eski il başkanları, ilçe başkanları ve gençlik kolları bir araya geldiler.

31 Mart tarihinde yapılacak seçimlere az bir zaman kaldığını söyleyen CHP İl Başkanı Yalçın Taştan " Tüm partililerin önerilerine, düşüncelerine ihtiyacımız var. Hiç zaman kaybetmeden Sosyal Demokrat kimliğini tekrardan ilimize kazandıracağız. Yeniden iyiyi, güzeli, getirmek için elimizdeki tüm imkanları seferber edeceğiz. Bunun için her partiliye, her Ardahanlıya büyük bir iş düşmektedir. Bunu hep birlikte omuz omuza vererek başaracağız. Seçimlerden sonra Sosyal belediyecilik nasıl yapılır göstereceğiz" dedi.

DEMİR'DEN BİRLİK MESAJI

CHP'nin büyük bir aile olduğunu dile getiren CHP Ardahan Belediye Başkan Adayı Faruk Demir, "Ülkenin ve İlimizin geleceği için CHP ailesinin büyümesi gerektiğini kaydetti. CHP içinde geçmişte ve günümüzde siyaset yapan çok değerli insanlar olduğunu vurgulayan Demir, " Ülkeyi yönetmeye talip olan CHP'nin bir tek üyesini bile kaybetmemesi gerekir, .Hepimizin yolu açık olsun, Güzel bir ortamda Ardahan'ı bu güzel kadroya teslim ettiler. Dediler ki ne gerekiyorsa yapın ve Ardahan'ı alın. Bizler hepimiz bu geminin içerisindeyiz. Beraber olmalıyız, olmazsak Allah korusun tarih yeniden tekerrür eder. Biz büyük bir aileyiz. Dün dünde kaldı. Artık bugün yeni şeyler söylemek gerekir. Siyasette bireyler çok önemlidir . Ancak daha önemlisi İdeolojilerdir. Bizim olan bir şehrin bizimle örtüşmeyen bir şekilde yönetilmesine izin veremeyiz. Bu hedefimizde partimize emek veren herkesin görüşü, eleştirisi ve önerisi bizim için çok önemlidir. Partimizin siz emektarlarının görüş, eleştiri ve önerileri bize yol gösterici olacaktır. . Bu nedenle daha çok birbirimize ihtiyacımız var. Daha da kenetlenmeli, birbirimize daha sıkı sarılmalı ve tüm adayları herkese iyi anlatmalıyız. Bu ringe bir kişi çıkacaktı ve ben çıktım. Kazanırsak hepimiz kazanacağız. Gelin hep birlikte Ardahan'ımızı yerel kalkınmanın başkenti yapalım" dedi. - ARDAHAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:58 Kaynak: İHA

Faruk Demir, belediye başkan adayı, Ardahan, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu Hakkında İlk Kez Konuştu: Başarılar Diliyorum Görevden Alınan CHP İl Başkanından Muharrem İnce İtirafı

İYİ Parti 7'si İl Olmak Üzere Toplam 99 Belediye Başkan Adayını Açıkladı Fabrika İşçilerinin Kurduğu Yardımlaşma Derneği, 6 Ton Şekeri İşçilere Kilosu 1,5 TL'den Sattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 14:58:00. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP'de "Birlik,beraberlik ve Dayanışma Kahvaltısı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]