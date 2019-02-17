CHP'de Çatlak Ses İlçelere Sıçradı
1 saat önce
Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, belediye meclis üyesi listesinin onaylanmamasına tepki gösterdi.
Çaycuma
Belediye Başkanı Bülent Kantarcı
, belediye meclis üyesi listesinin onaylanmamasına tepki gösterdi. Kantarcı, "Bu durumda mevcut CHP
ilçe yönetimi ile seçime girmem söz konusu değildir" dedi.
Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, belediye meclis üye listesinin onaylanmamasına tepki gösterdi. Listeyle ilgili açıklamada bulunan başkan Kantarcı, "15 Şubat 2019 tarihinde seçilebilecek sıralardaki meclis adaylarını CHP Çaycuma İlçe Başkanı Tuncay Akyol ile belirlediklerini ifade ederek, "16 Şubat 2019 tarihince ilçe başkanımız Akyol, listenin yönetim kurulu tarafından reddedildiğini tebliğ etti. Bu durumda mevcut CHP ilçe yönetimi ile seçime girmem söz konusu değildir" dedi. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:31 Kaynak: İHA
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