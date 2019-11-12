CHP'de delege seçimleri sürüyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir'de mahalle delege seçimleri, 8 Kasım'dan bu yana tüm hızıyla sürüyor.



CHP İzmir'de, mahalle delege seçimleri 8 Kasım'da başladı. Aralık'ta sonlanması planlanan delege seçimlerinin takvimi yayınlanırken, Konak, Selçuk ve Torbalı ilçelerinde yapılacak mahalle delege seçimi tarihleri henüz netlik kazanmadı.



Aliağa'da seçimlerin, 18 Kasım'da başlayıp 1 Aralık'ta sonlanacağı öğrenildi. Dün başlayan Bayındır'ın seçim takvimi, 21 Kasım'da bitecek. Bayraklı'da seçimler 23-24 Kasım arasında yapılacak. 8 Kasım'da başlayan Bergama seçimleri, 28 Kasım'da son bulacak. Beydağ seçimleri ise 14 Kasım'da başlayıp 18 Kasım'da bitecek. Bornova seçimlerinin, 9 Kasım-30 Kasım tarihleri arasında düzenleneceği, 8 Kasım'da başlayan Buca seçimlerinin 1 Aralık'ta, 12 Kasım'da başlayacak Çeşme seçimlerinin ise 3 Aralık'ta biteceği aktarıldı.



Dikili'de seçimlerin 8 Kasım-20 Kasım tarihleri arasında tamamlanacağı öğrenilirken, Foça'da ise 9 Kasım-23 Kasım tarihleri arasında tamamlanacak. Gaziemir ve Güzelbahçe, Karabağlar, Kınık, Çiğli ilçelerinde ise seçimler yapılırken, 11 Kasım'da başlayan Karaburun seçimleri 23 Kasım'da sonlanacak. 9 Kasım'da başlayan Karşıyaka takvimininde 30 Kasım'da son bulacağı açıklandı. Yine 8 Kasım'da başlayan Kemalpaşa seçimleri 29 Kasım'da, 11 Kasım'da başlayan Kiraz seçimleri 20 Kasım'da son bulacak. 11 Kasım'da başlayan Menderes seçimleri ise 22 Aralık'da bitecek. Menemen seçimlerinin 24 Kasım'da sona ermesi beklenirken, Narlıdere'de delege seçimleri 17 Kasım'da yapılacak. Ödemiş'te ise 11 Kasım-20 Kasım'da seçimler tamamlanacak. 20 Kasım'da başlayacak Seferihisar seçimleri de, 26 Kasım'da son bulacak. 10 Kasım'da başlayan Tire seçimlerininde 1 Aralık'ta bitmesi planlanırken, 15 Kasım'da başlayacak Urla seçimleri 21 Kasım'da sona erecek.



Seçimi tamamlanan Çiğli'de, beyaz liste 20 mahalleden 18'ni kazandı. Gaziemir'de ilk gün yapılan seçimler sonucunda beyaz 50, mavi liste 42 delege kazandı. İkinci gün ise iki büyük mahallede seçim vardı. Her iki mahallede ipi beyaz liste göğüsledi. Karabağlar'da; Günaltay, Selvili, Karabağlar, Sarıyer, Umut, Üçkuyular, Peker ve Sevgi Mahallerindeki seçim tek listeli yapıldı. Üçkuyular'da mevcut ilçe başkanı ve muhalefet delegeleri yarı yarıya paylaştı ve tek listeyle seçime gitti. Metin Oktay Mahallesinde beyaz ve mavi yarıştı. Beyaz 83, mavi 49 oy aldı. Tahsin Yazıcı Mahallesinde de mavi ve beyaz listeler yarıştı. Beyaz liste 86 oy alırken mavi 55'te kaldı. Umut Mahallesinde beyaz ve kırmızı yarıştı. Kazanan kırmızı liste oldu. Bahar Mahallesinde beyaz liste 83 oy alarak ipi göğüsledi. Kırmızı liste ise 63'te kaldı. Kınık'a çift listeyle yapılan seçimlerde Kınık İlçe Başkanı İsmail Yılmaz ve yönetimin destek verdiği mavi liste 7 mahallede ipi göğüslerken, beyaz liste sadece Dündarlı'da seçimi kazandı. 8 mahallede toplam 58 delege seçildi. - İZMİR