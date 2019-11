CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Uğur Yıldırım, partisinde yaşanan delege tartışmalarına ilişkin, "Hiçkimse, Cumhuriyet Halk Partisi'nden büyük olmadığı gibi genetiğini değiştirme hak ve yetkisine sahip değildir." dedi.

Uğur Yıldırım yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin kadrolarının özverili çalışmalarının yok sayılmaması gerektiğini vurguladı.

Yıldırım, açıklamasında "Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran iradeden ve bir ülkenin lokomotifi göreviyle donattığı Cumhuriyet Halk Partisinden büyük olmadığı gibi genetiğini değiştirme hak ve yetkisine sahip değildir. Hiç kimse bu değerlerle yürüyen ve bu bilinçle varlığını bu ülkenin yarınlarına feda eden CHP kadrolarından ve emekçilerinden değerli ve önemli değildir." ifadelerini kullandı.

Eleştirilerini sürdüren Yıldırım, şöyle dedi:

"Hiç kimse tanınmamışlık ve kendini herhangi bir mecrada göstermemişlik yetersizliğine rağmen kazanılan başarıyı, CHP emekçilerini yok sayarak tanımlayamaz. Bu ülkeyi demokrasiyi armağan eden, kural ve koşulları benimseten CHP, şimdi herkesten bu gerçekleri kabul edip, yaşamın her alanında göstermesini beklemektedir. Bunu aleyhine oluşturulacak her cümle ve gösterilecek her davranış, CHP geleneğinden ve yürüyüşünden savrulmak demektir. Demokratik bir mücadele, kulislerin muğlak söylentileriyle ve ayak oyunlarıyla değil, sokağın ve hayatın gerçeklerine seslenen söylem ve eylem öngörüleriyle mümkündür. Bunu unutmak, yalnızca CHP ilkelerine değil, bu ülke için sürdürülen mücadeleye ket vurmaktır."

CHP'nin dün Karşıyaka İlçe Teşkilatında yapılan mahalle delege seçimlerinde CHP İl Başkan Yardımcısı Sedredil Coşkuner ve delege adayı Emine Ata darp edildiklerini öne sürerek basın açıklaması yapmıştı. CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Yıldırım da yaşananlardan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı suçlamıştı.

Tugay da yaptığı yazılı açıklamada, "Sayın İlçe Başkanı, kendi partisinin belediye başkanını suçlarken sınırları oldukça aşmıştır ve bugüne kadar gizli yapmaya çalıştığı hasmane tutumunu aleni hale getirmiş durumdadır." ifadelerini kullanmıştı.