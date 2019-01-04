CHP'de Deprem
1 saat önce
CHP Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu ve yönetimi, Genel Merkez tarafından görevden alındı.
CHP Gaziantep
İl Başkanı Hayri Sucu ve yönetimi, Genel Merkez
tarafından görevden alındı. Gaziantep CHP İl Başkanlığında 2016 yılında gerçekleştirilen olağanüstü kongre ile başkan seçilen Hayri Sucu, CHP Merkez Yürütme Kurulu
tarafından parti disipline uymadığı gerekçesiyle görevinden alındı. Genel Merkez tarafından gönderilen görevden alma yazısı Gaziantep İl Başkanlığına ulaşarak sucuya tebliğ edildi. Sucu, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte görevden alındığını doğruladı. Karara şaşırdıklarını belirten Sucu, "İttifak görüşmelerinde çok fazla yer almamıştık. Sadece Şahinbey
Belediye Başkan adaylığının İyi Parti'ye verilmemesi konusunda Genel Merkeze tepki göstermiştim. Bununla alakalı mı bilmiyorum" diye konuştu.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:31 Kaynak: İHA
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