CHP'de Diyarbakır Büyükşehir İçin Veysi Aghan, Amasya'da Arife Serpil Saraçoğlu, Bartın'da Mehmet...
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CHP'de Diyarbakır Büyükşehir için Veysi Aghan, Amasya'da Arife Serpil Saraçoğlu, Bartın'da Mehmet Arslan, Kars'ta Taner Toraman, Kastamonu'da ise Mustafa Öztürk belediye başkan adayı gösterildi.
CHP'de Diyarbakır Büyükşehir için Veysi Aghan, Amasya'da Arife Serpil Saraçoğlu, Bartın'da Mehmet Arslan, Kars'ta Taner Toraman, Kastamonu'da ise Mustafa Öztürk belediye başkan adayı gösterildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:09 Kaynak: AA
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