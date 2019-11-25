Son Dakika Haberleri: CHP'de erken hesaplaşma: Perde 1 - Kılıçdaroğlu ve İnce'ye kumpas kuran CHP Genel Merkezi'ndeki Ekip
Son Dakika Dünya CHP'de erken hesaplaşma: Perde 1 - Kılıçdaroğlu ve İnce'ye kumpas kuran CHP Genel Merkezi'ndeki Ekip - Son Dakika Dünya

CHP'de erken hesaplaşma: Perde 1 - Kılıçdaroğlu ve İnce'ye kumpas kuran CHP Genel Merkezi'ndeki Ekip

6 saat önce

Kılıçdaroğlu ve İnce'ye kumpas kuran CHP Genel Merkezi'ndeki ekibi açıklıyorum: 'Radikal Avrasyacılar' ve 'Hareketteki Klik' Birleşti

CHP'de erken hesaplaşma: Perde 1 - Kılıçdaroğlu ve İnce'ye kumpas kuran CHP Genel Merkezi'ndeki Ekip, System.String[]

Herkesin dikkatini çekmiştir zannediyorum…Ne zaman özneleri belli olmayan bir vaka meydana gelse, televizyonları dolduran hemen herkes "Bu işten kim fayda sağlar ona bakmak lazım!" cümlesini pek bir bol keseden kullanıyor. Mahir Kaynak'ın popülerleştirdiği bu cümle o kadar yaygınlaştı ki şimdilerde her mesele aynı cümleyle açılıyor: "Kim fayda sağlar?"


Kulağa kesin sonuca ulaştıracak kilit bir soru gibi görünse de başlangıçta, bir noktadan sonra "Fayda nedir? Kısa vadede faydalı olan orta ve uzun vadede de aynı sonuçları mı doğurur? Anlık fayda sağlayan herhangi bir olay, taraflardan birinin öngörülemeyen bir eylemi sebebiyle telafisi olmayan zararlara mı sebep olur? ya da aynı anda birden fazla taraf fayda sağlayabilir mi?" gibi pek çok soruya cevap vermez ne yazık ki bu beylik cümle.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:39 
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