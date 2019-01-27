Son Dakika Haberleri: CHP'de "Gergin" Pm Toplantısı

CHP'de "Gergin" Pm Toplantısı

1 saat önce

CHP Parti Meclisi'nin (PM) yeni belediye başkan adaylarının belirlenmesi için yaptığı toplantıya, yaşanan tartışmalar üzerine bir süre ara verildi.

CHP'de
CHP Parti Meclisi'nin (PM) yeni belediye başkan adaylarının belirlenmesi için yaptığı toplantıya, yaşanan tartışmalar üzerine bir süre ara verildi.

Edinilen bilgiye göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan PM toplantısında yaklaşık 5,5 saat geride kaldı.

Toplantı sürerken bazı PM üyeleri bir kısım ilçe adaylarının "kapalı oylama" yöntemiyle belirlenmesini teklif etti. Bu kapsamda bazı ilçeler kapalı oylamayla belirleniyor.

Zaman zaman tartışmaların yaşandığı toplantıda, İstanbul ilçe adaylarının oylanması sırasında İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "istifa" haberi geldi.

İstanbul'un bir kısım ilçelerinin oylamasının tamamlandığı toplantıda, bazı ilçe belediye başkan adaylarının PM'de az farkla kabul edildiği öğrenildi.

Gergin bir havada süren toplantının verilen aranın ardından ilerleyen saatlere kadar sürmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:17 Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul, Cumhuriyet Halk Partisi, CHP Parti Meclisi, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP İstanbul İl Başkanı İstifa Etti CHP'de Yaşanan Kadıköy ve Beşiktaş Krizinin Ardından Parti Yönetimi, İsimleri Yeniden Görüşme Kararı Aldı

Siverekli Şerdil Dara Odabaşı ve Aşiret Lideri Fatih Mehmet Bucak CHP'de Krize Neden Oldu Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Uyuşturucu Operasyonun Görüntüleri Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 00:27:17. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP'de "Gergin" Pm Toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]