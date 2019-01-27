CHP'de 'gergin' PM toplantısı
1 saat önce
CHP PM'de yeni belediye başkan adaylarının belirlenmesi için yapılan toplantıya, yaşanan tartışmalar üzerine bir süre ara verildi.
CHP
PM'de yeni belediye başkan adaylarının belirlenmesi için yapılan toplantıya, yaşanan tartışmalar üzerine bir süre ara verildi. Yaklaşık 5,5 saatin geride kaldığı toplantıda, bazı ilçe adaylarının belirlenmesinde "kapalı oylama" yöntemi kullanılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:23
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