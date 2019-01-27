Son Dakika Haberleri: CHP'de 'gergin' PM toplantısı

CHP'de 'gergin' PM toplantısı

1 saat önce

CHP PM'de yeni belediye başkan adaylarının belirlenmesi için yapılan toplantıya, yaşanan tartışmalar üzerine bir süre ara verildi.

CHP'de 'gergin' PM toplantısı, System.String[]
CHP PM'de yeni belediye başkan adaylarının belirlenmesi için yapılan toplantıya, yaşanan tartışmalar üzerine bir süre ara verildi. Yaklaşık 5,5 saatin geride kaldığı toplantıda, bazı ilçe adaylarının belirlenmesinde "kapalı oylama" yöntemi kullanılıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:23 

CHP Parti Meclisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Ekonomi
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