CHP'de grup toplantısına 'koronavirüs' iptali - Son Dakika

CHP'de grup toplantısına 'koronavirüs' iptali
6 saat önce
CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, koronavirüs tedbirleri kapsamında, salı günü yapılması planlanan TBMM grup toplantısını iptal ettiklerini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:36 Kaynak: DHA
CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, koronavirüs tedbirleri kapsamında, salı günü yapılması planlanan TBMM grup toplantısını iptal ettiklerini duyurdu.
CHP Grup Başkan Vekili Özel, yaptığı yazılı açıklamada, "Yaşanan son gelişmeler doğrultusunda 17 Mart Salı günkü haftalık olağan TBMM grup toplantımızı iptal ettik. Yarınki Merkez Yönetim Kurulu ve salı günkü Koronavirüs İzleme Komitesi toplantılarımızda son gelişmeleri değerlendireceğiz" dedi.
Son Dakika Birçok sektörü olumsuz etkileyen koronavirüs tehdidi, alışveriş merkezlerini de vurdu İsmail Saymaz ve Canan Kaftancıoğlu arasında koronavirüs gerginliği Sivas'ta koronavirüs tehlikesine rağmen mağaza açılışında izdiham yaşandı Sivas'ta koronavirüs tehlikesine rağmen mağaza açılışında izdiham