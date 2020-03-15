CHP'de grup toplantısına 'koronavirüs' iptali - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP'de grup toplantısına 'koronavirüs' iptali - Son Dakika

CHP'de grup toplantısına 'koronavirüs' iptali

6 saat önce

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, koronavirüs tedbirleri kapsamında, salı günü yapılması planlanan TBMM grup toplantısını iptal ettiklerini duyurdu.

CHP'de grup toplantısına 'koronavirüs' iptali, System.String[]

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, koronavirüs tedbirleri kapsamında, salı günü yapılması planlanan TBMM grup toplantısını iptal ettiklerini duyurdu.

CHP Grup Başkan Vekili Özel, yaptığı yazılı açıklamada, "Yaşanan son gelişmeler doğrultusunda 17 Mart Salı günkü haftalık olağan TBMM grup toplantımızı iptal ettik. Yarınki Merkez Yönetim Kurulu ve salı günkü Koronavirüs İzleme Komitesi toplantılarımızda son gelişmeleri değerlendireceğiz" dedi.


Cumhuriyet Halk Partisi, Koronavirüs, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:36 Kaynak: DHA
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