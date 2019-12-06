Son Dakika Haberleri: CHP'de il ve ilçe kongre takvimi belli oldu
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CHP'de il ve ilçe kongre takvimi belli oldu

6 saat önce

CHP'de 37'nci Olağan Kurultay sürecinde il ve ilçe teşkilatlarında yapılacak kongre takvimi belirlendi.

CHP'de il ve ilçe kongre takvimi belli oldu, System.String[]

CHP'de 37'nci Olağan Kurultay sürecinde il ve ilçe teşkilatlarında yapılacak kongre takvimi belirlendi.

CHP'de, 30 Eylül Merkez Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen kongreler takvimi başladı. Buna göre ilçe kongrelerinde delege seçimlerinin tamamlanmasının ardından ilçe ve il kongreleri yapılacak. İlçe kongreleri, 14 Aralık 2019-27 Ocak 2020 tarihleri, il kongreleri ise 3 Şubat-2 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İlçe kongre tarihleri il başkanlarınca, il kongresi tarihleri ise Merkez Yönetim Kurulunca belirlenecek.


Cumhuriyet Halk Partisi, Eylül, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:15 Kaynak: DHA
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