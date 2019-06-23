CHP'de ilk sonuçlar sevinçle karşılandı
59 dakika önce
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin ilk sonuçlar, CHP Genel Merkezi'nde sevinçle karşılandı.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 07:38
Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin ilk sonuçlar, CHP Genel Merkezi'nde sevinçle karşılandı.
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