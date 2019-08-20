CHP'de iptal edilen kongre partilileri kızdırdı
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ZONGULDAK (İHA) – CHP Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı'nın bugün yapılması planlanan kongresinin genel merkez tarafından iptal edilmesi partililerin tepkisine neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 07:23 Kaynak: İHA
ZONGULDAK (İHA) – CHP Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı'nın bugün yapılması planlanan kongresinin genel merkez tarafından iptal edilmesi partililerin tepkisine neden oldu. Sert tartışmaların yaşandığı toplantıda bazı partililer birbirlerinin üzerine yürüdü.
CHP Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı'nın bugün saat 13.00'de yapılması planlanan kongresi dün akşam CHP MYK toplantısında alınan kararla iptal edildi. CHP Zonguldak
İl Başkanı Hakkı Güney ile CHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı İsmail Fota parti binasında basın toplantısı düzenleyerek CHP MYK'nın aldığı kararı gazetecilere açıkladı. İl ve ilçe başkanının açıklamaları sonrasında parti binasında bulunan bazı CHP üyeleri genel merkezin aldığı iptal kararına tepki göstererek il ve ilçe başkanını istifaya çağırdı. Sert tartışmaların yaşandığı toplantıda bazı partililer birbirlerinin üzerine yürüdü. Tartışmanın kavgaya dönüşmemesini araya giren diğer partililer önlerken bazı partililer, "Örgütün içine ettiniz" diyerek alınan karara tepkilerini gösterdi. Uzun süre devam eden tartışma CHP üyelerinin parti teşkilatından ayrılması ile son buldu. - ZONGULDAK
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