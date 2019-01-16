Son Dakika Haberleri: CHP'de İstifa Depremi

CHP'de İstifa Depremi

38 dakika önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mardin İl başkan yardımcısı Beraat Talayhan, 27. dönem milletvekili adayı Abdulkerim Talayhan ve Nusaybin yönetimi partilerinden topluca istifa etti.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mardin İl başkan yardımcısı Beraat Talayhan, 27. dönem milletvekili adayı Abdulkerim Talayhan ve Nusaybin yönetimi partilerinden topluca istifa etti.

CHP Nusaybin ilçe teşkilatında açıklama yapan Mardin il başkan yardımcısı Beraat Talayhan, kendisi, 27. dönem milletvekili adayı ve Nusaybin ilçe yönetimi olarak topluca istifa ettiklerini bildirdi. Talayhan, "CHP Mardin il başkan yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Kardeşim 27. dönem milletvekili adayıydı. Büyük ağabeyim Nusaybin ilçe başkanıydı. İl başkan yardımcısı, milletvekili adayı ve Nusaybin ilçe yönetimi olarak hepimiz CHP'den istifa ediyoruz. Göreve başladığımızdan beri maddi ve manevi durumlardan hiç birinden kaçmadık. Görevimiz neyi gerektiriyor ise ben, kardeşlerim, Nusaybin ilçe başkanlığı, Nusaybin ilçe yönetimi ve üyeleriyle birlikte her şekilde en iyisini yaptık. Ama il başkanı başta olmak üzere bulunduğumuz duruma dair teşkilattan hiç bir destek alamadık. Yolumuz Atatürk yoludur. Hiç bir zaman şaşmaz ancak bu koşullarda CHP'deki pozisyonumuzdan istifa ediyoruz" dedi. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:43 Kaynak: İHA

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