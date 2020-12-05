CHP'de istifa şoku - Son Dakika

CHP'de istifa şoku

05.12.2020 12:07
CHP'de istifa şoku, System.String[]

Adıyaman'ın Besni ilçesinde CHP İl Genel Meclis Üyesi Hacı Ali Öztekin, partisinin ilçe başkanının Kuran Kursu yapılmasıyla ilgili yaptığı açıklamanın ardından istifa ettiğini duyurdu.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde CHP İl Genel Meclis Üyesi Hacı Ali Öztekin, partisinin ilçe başkanının Kuran Kursu yapılmasıyla ilgili yaptığı açıklamanın ardından istifa ettiğini duyurdu.

Besni Belediye Meclisi, Kur'an Eğitimi ve Hafızlık kursu için mülkiyeti belediyede kalmak şartıyla bir vakfa yer tahsisinde bulundu. Bu tahsisin ardından Besni CHP İlçe Başkanı Vakkas Acar, belediye meclisinin aldığı bu karardan vazgeçmesi yönünde medya ve sosyal medyada açıklamalar yaptı.

Kur'an Kursu ile ilgili CHP İlçe Başkanı Vakkas Acar'ın bu açıklamalarının ardından CHP'li İl Genel Meclis Üyesi Hacı Ali Öztekin sosyal medyasından istifa ettiğini duyurdu.

Ali Öztekin açıklamasında, "Son günlerde sosyal medyada, CHP Besni İlçe örgütünün, Besni Belediye Meclisinin almış olduğu, Kur'an Eğitimi ve Hafızlık kursu için Hayrat İnsani Yardım Vakfına mülkiyeti Besni Belediyesinde kalmak şartı ile yer tahsis edilmesine karşı çıkarak alınan bu kararın iptal edilmesiyle ilgili bir çalışma içerisinde olduklarını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Besni Belediyesini Kur'an Hafızlarının yetişmesine vesile olacak olan böyle bir hizmeti gerçekleştirdiği için tebrik ediyor, alınan bu kararın sonuna kadar devam etmesini özellikle destekliyorum. Mensubu bulunduğum, CHP İlçe örgütünün, milli ve manevi değerlerimizi hiçe sayarak, Kur'an eğitimi verecek olan, hafız yetiştirecek olan, ilim ve irfan sahibi bir neslin yetişmesine sebep olacak böyle bir çalışmaya karşı çıkmasını kendi inanç değerlerimle bağdaştıramadım. Böyle hayırlı bir hizmeti eleştiren ve kimden olursa olsun, Kur'an eğitiminin karşısında duracak bir yapının içinde bulunmam kabul edilebilir bir durum değildir. Bu sebepten dolayı mensubu bulunduğum Cumhuriyet Halk Partisi, parti üyeliğinden istifa ediyorum" dedi.

CHP İlçe Başkanı Vakkas Acar ise Belediye Meclisinin aldığı karar ile ilgili olarak şu açıklamada bulunmuştu:

"Besni Belediye Meclis toplantısında,6. Madde Diyanete yatılı Kur'an kursu yapılmak amacıyla 686 ada 2 parsel tahsis edilmişken, aynı toplantının 10. maddesinde bu arsada 700 metre uzunlukta olan 1208 ada 3 parselin aynı amaçla Hayrat Derneğine verilmesinin kamu yararı neresindedir? Burada amaçlanan Kur'an eğitimi ise ilkokul, orta okul, liseler, ayrıca İmam Hatip Ortaokul ve Lise kısmı, bütün camilerimizde yaz aylarında düzenlenen Kur'an kursları ile halkımızın bu ihtiyacı giderilmektedir. Aynı Meclis toplantısında Müftülüğümüze aynı amaçla kullanılmak üzere, 686 ada 2 parseli yatılı Kur'an kursu yapmak amacıyla Diyanete tahsis edilmiştir. Buna hiçbir itirazımız yoktur. Aynı mahalle de 700 metre mesafede Diyanete aynı amaçla yer tahsisi yapılmışken, Besni'nin en değerli bölgelerinden kupon arsa olarak tabir edilen bir arsanın merkezi İstanbul'da bulunan derneğe tahsisinin adı ne olabilir? Bu kararda milletin menfaati nerededir? Bu kararda kamu yararı yoktur. Bu kararı verebilmek için arsanın gerçek sahibi olan Besni Halkına sormadan herhangi bir derneğe veya vakfa bedelsiz vermeniz kul hakkına girer ki, buda çok ağır bir vebaldir. Talebimiz bu kararınızı yeniden gözden geçirip Besni halkının mülküne sahip çıkmanızdır." - ADIYAMAN

CHP'de istifa şoku
CHP'de istifa şoku
CHP'de istifa şoku
CHP'de istifa şoku

Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Öztekin, İstifa, Besni, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP'de istifa şoku - Son Dakika


Son Dakika

Uygulama için gün sayılıyor! İşte gündemde olan 5 aşının tüm özellikleri Yıldız Tilbe'den kendi şarkısını seslendiren Hakan Altun'a ilginç yorum: Ne oldu Gonca mı dövdü 312 çocuğu istismar eden cerrahın yaptıkları kan dondurdu! Kurbanlarını anestezi etkisindeyken mağdur etmiş Küçük kızı annesinden koparıp aldıkları yetmedi bir de tehdit ettiler: Çocuktan vazgeç yoksa açlıktan ölür Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi Toz kondurmadığı 1975 model 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor Bartın'daki Aliobası köyünde tedbirlere harfiyen uyuldu: Bugüne kadar hiçbir korona vakası görülmedi
Sokağa çıkma kısıtlamasının saatini karıştıran vatandaş polise yakalandı Sokağa çıkma kısıtlamasının saatini karıştıran vatandaş polise yakalandı         
12:03
Isınmak için yaktıkları soba, 3 arkadaşın sonu oldu Isınmak için yaktıkları soba, 3 arkadaşın sonu oldu         
11:32
Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak         
10:59
Kırmızı Oda dizisine dahil olan Burcu Biricik, oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not aldı Kırmızı Oda dizisine dahil olan Burcu Biricik, oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not aldı         
10:30
Bir mahalle ayakta! Avrupa'dan ithal ettikleri çöpleri yol kenarına döküp yakıyorlar Bir mahalle ayakta! Avrupa'dan ithal ettikleri çöpleri yol kenarına döküp yakıyorlar         
10:05
Korona hastasının isteği sağlık çalışanını ağlattı: Yalvarıyorum biraz nefes verin Korona hastasının isteği sağlık çalışanını ağlattı: Yalvarıyorum biraz nefes verin         
09:41
Ordu'da yapılan yeni otobüs terminali kendi elektriğini üretiyor Ordu'da yapılan yeni otobüs terminali kendi elektriğini üretiyor         
09:09
Korona tedbirlerince dışarıda olmaması gereken 4 kafadarın aracından bonzai çıktı Korona tedbirlerince dışarıda olmaması gereken 4 kafadarın aracından bonzai çıktı         
08:33
Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık         
07:21
"Beni kurtarın" feryatları mahalleyi inletti! 4 aylık eşinin boğazını kesen koca polisi arayıp kendini ihbar etti         
03:05
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fransa'nın başına beladır" sözlerine yanıt         
21:33
"Yeni evimizde ilk gecemiz" notuyla paylaştı! Şeyma Subaşı, Miami'den ev aldı         
20:55
Çekya'da bilim insanları, koronavirüsü yüzde 99 oranında yok eden kağıt üretti Çekya'da bilim insanları, koronavirüsü yüzde 99 oranında yok eden kağıt üretti         
17:36
Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu         
15:26
Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu         
15:25
Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor         
15:07
Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü? Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü?         
14:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2020 12:23:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'de istifa şoku - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei