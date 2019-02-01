Son Dakika Haberleri: CHP'de Kadıköy, Kartal ve Silivri Yeniden Masada

CHP'de Kadıköy, Kartal ve Silivri Yeniden Masada

50 dakika önce

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 31 Mart yerel seçimleri için aday belirleme sürecinde Kadıköy, Kartal ve Silivri ilçelerinin belediye başkan adaylarının Parti Meclisi'nde yeniden oylanacağı belirtiliyor.

CHP'de Kadıköy, Kartal ve Silivri Yeniden Masada, System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi'nde 31 Mart yerel seçimleri için aday belirleme sürecinde Kadıköy, Kartal ve Silivri ilçelerinin belediye başkan adaylarının Parti Meclisi'nde yeniden oylanacağı belirtiliyor. CHP'de 31 Mart yerel seçimleri için aday belirleme süreci devam ediyor. 2 Şubat'ta toplanması beklenilen Parti Meclisi'nde, Kadıköy, Kartal ve Silivri belediye başkan adaylarının yeniden oylanacağı belirtiliyor. Parti çevrelerinde, Kadıköy'de Aykurt Nuhoğlu'nun, Kartal'da Altınok Öz'ün ve Silivri'de Özcan Işıklar'ın adaylığının parti meclisinde oylanacağı vurgulanıyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:36 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Silivri, Kartal, Kadıköy, Güncel
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