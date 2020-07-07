CHP'de Kadın Kolları Kurultayı ikinci kez ertelendi - Son Dakika

CHP'de Kadın Kolları Kurultayı ikinci kez ertelendi

CHP'de 21 Mart'ta yapılacağı açıklanan ancak koronavirüs önlemleri sebebiyle ertelenen ve 11 Temmuz'da yapılması kararlaştırılan Kadın Kolları Genel Başkanlığının 14'üncü Olağan Kurultayı yeniden ertelendi.

CHP'de 21 Mart'ta yapılacağı açıklanan ancak koronavirüs önlemleri sebebiyle ertelenen ve 11 Temmuz'da yapılması kararlaştırılan Kadın Kolları Genel Başkanlığının 14'üncü Olağan Kurultayı yeniden ertelendi.

ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nden resmen çekildi
Fenerbahçeli Emre, Gençlerbirliği'ne attığı golle tarihe geçti
Son Dakika: İstanbul ve Hatay'da asker uğurlama törenlerine yasak geldi

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Melahat Akan'ın genel başkanlığa seçildiği ilk kadın kurultayını 10 Aralık 1962'de toplayan CHP, Kadın Kolları 14'üncü Olağan Kurultayını 21 Mart Cumartesi günü saat 10.00'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapma kararı almıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında CHP 37. Olağan Kurultayı başta olmak üzere tüm toplantıların iptal edilmesi üzerine, Kadın Kolları Kurultayı da ertelenmişti.

Koronavirüsle mücadelede "kontrollü sosyal hayata" geçişin ardından CHP Kadın Kolları yönetimi de ertelenen 14'üncü Olağan Kurultayının 11 Temmuz'da, Yenimahalle Gazi Mustafa Kemal Spor Kompleksi'nde seyircisiz gerçekleştirilmesine karar verdi.

Hazıklıklarına başlanan ve "eşitlik gelecek" temasıyla düzenleneceği belirtilen Kadın Kurultayının, Başkentte artan vakalar üzerine yeniden ertelenmesine karar verildiği açıklandı.

CHP Kadın Kollarından yapılan açıklamada, "Ankara ilimizde koronavirüs vakalarının artması sebebiyle ve Sağlık Bakanının son günlerde yapmış olduğu açıklamalar doğrultusunda 11 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirmeyi planladığımız 14. Olağan Kadın Kolları Kurultayımız, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Önceliğimiz sağlıktır." denildi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse de AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Son günlerde artan vakalar ve Sağlık Bakanlığının açıklamaları üzerine kurultayımızı ileri bir tarihe erteledik." dedi.

CHP'nin ertelenen 37. Olağan Kurultayının ise 25-26 Temmuz tarihlerinde Bilkent Odeon'da yapılmasına karar verilmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Koronavirüs, 21 Mart, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 15:21 Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'de Kadın Kolları Kurultayı ikinci kez ertelendi - Son Dakika

Son Dakika

18:43 Çekya'da iki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 30 yaralı 18:01 Gizemi çözülemeyen olay! Bu sudan içen kuşlar ölüyor 16:03 ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu 15:35 İstanbul'daki sığınmaevinden Bingöl'e getirdiği eşini silahla öldürdü 15:01 Son dakikalarda kaleye geçen Lucas Ocampos, rakip kalecinin tarihe geçecek şutunu çıkardı 13:28 Fatih Altaylı'dan çarpıcı iddia: Yabancı sınırı getirilirse, üç büyükler bir süre sonra küme düşer 13:16 Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde loca gerginliği 12:40 Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi 12:04 Sultangazi'de kapalı kasa kamyonette havasız kalan 4 kurbanlık öldü 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 09:43 Erzurumlu vatandaşın KDK'ya yaptığı başvuru, birçok kişinin ödediği faturaların iade edilmesini sağladı 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor 08:05 Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti 07:23 İmamoğlu, İBB Genel Sekreterliği'ne duayen bankacı Can Akın Çağlar'ı getiriyor
ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nden resmen çekildi
21:26
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
21:18
Fenerbahçeli Emre, Gençlerbirliği'ne attığı golle tarihe geçti
20:52
Son Dakika: İstanbul ve Hatay'da asker uğurlama törenlerine yasak geldi
20:28
İstanbul'da bir araç markete girdi, korkunç anlar kameraya yansıdı
20:19
Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
20:14
Tartıştığı genç tarafından itildikten sonra yere düşen yaşlı adam, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
20:13
Aydın'da bir vatandaş "Tapulu malım" dediği yolu, ulaşıma kapattı
19:27
Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1053 yeni vaka tespit edildi
19:13
Gelibolu yangınının simgesi olan fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı
18:45
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 21:57:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'de Kadın Kolları Kurultayı ikinci kez ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]