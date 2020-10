CHP'de kavga şoku - Son Dakika

Gaziantep'te, Cumhuriyet Halk Partisi İl Gençlik Kolları başkanı ile genç liseliler grubu üyeleri bıçaklı yumruklu kavga etti. Kavgada iki kişi bıçaklanırken, dört kişi de aldığı yumruk darbeleri ile yaralandı. İş merkezi içerisindeki ve önündeki kavga anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kavga, dün saat 17.00 sıralarında Şehitkamil ilçesi Kazaz iş merkezinde bulunan bir iş yerinde yaşandı. İddiaya göre, yaklaşık 5 ay önce yapılan gençlik kolları seçimi nedeniyle aralarında husumet bulunan CHP Gaziantep İl Gençlik Kolları Başkanı Umut Can Kadaş ile Genç Liseliler Grubu üyesi Erdem Şarklı, iş merkezinde bulunan bir ofiste barıştırılmak için bir araya getirildi. Bu esnada kalabalık olan iki grubun üyeleri arasında yan bakma ve selam almama nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonucu olay yumruklu ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Umut Can Kadaş ve yanındakiler ile Erdem Şarklı ve yanındakiler birbirine girdi. İş yeri içerisindeki ve önündeki kavga anları iki tarafın birbirine saldırma anları ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayda, Erdem Şarklı'nın yanındaki iki arkadaşı aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. Umut Can Kadaş ile yanındakiler ise aldıkları yumruklu darbeler sonucu hafif şekilde yaralandı. Yaşanan olayın ardından yaralananlar Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

"BARIŞTIRMAK İÇİN BİR ARAYA GETİRDİM KAVGA ÇIKTI"

Yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulunan ve iki tarafı barıştırmak için ofisine çağırdığını ve kavganın da bu esnada çıktığını söyleyen Necmettin Açıkgöz, "Gençlik Kolları Başkanı Umut Can Kadaş ve halkçı liseler başkan yardımcısı Erdem Şarklı arasında husumet vardı. Ben de ikisini barıştırmak için ofisime çağırdım. Umut bey yanında bir kişi ile geldi. Erdem ise yanında altı kişi ile beraber ofisime geldi. Ofise gelince biz kendilerini karşıladık. Bu sırada Erdem Şarklı'nın yanındakilerden biri 'neden dik dik bakıyorsun' diye çıkıştı. O esnada tartışma başladı ve benim kardeşime saldırmaya başladılar. Sonrasında olay kavgaya dönüştü. Biz ve onlar kavga etmeye başladık. Ardından olay ofisin dışına taştı ve o esnada nereden geldiği belli olmayan bir bıçak darbesiyle iki kişi yaralandı. Burası benim ofisimdi ve ikisini barıştırmak için burada buluşturdum ama böyle bir olay yaşandı. Keşke olmasaydı. Bu husumetin kaynağı da geçmişte yapılan seçimlerde Erdem Şarklı'nın diğer adayı desteklemesi ve onun seçilmemesi üzerine aralarında anlaşmazlık olmasıydı" dedi.

Olay sonrası Erdem Şarklı ve yanındakiler, gençlik kolları başkanı ile yanındakilerden şikayetçi olurken, geniş çaplı inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan olayla ilgili CHP Gaziantep İl Yönetimi tarafından da inceleme yapıldığı ve olayla karışanlarla ilgili disiplin sürecinin başlatıldığı belirtildi.

(Said Vakkas Yağcı - Ahmet Demir/İHA)