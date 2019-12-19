CHP'de kongre süreci başlıyor - Son Dakika

Malatya'da kongre sürecini başlatan CHP'de ilk ilçe kongreleri Cuma günü itibariyle başlıyor.



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, kurultay sürecinin başladığını belirterek, Malatya'da da ilk kongrelerini Cuma günü Arapgir ve Darende ilçeleri ile başlatacaklarını söyledi.



Yeşilyurt İlçe kongrelerinin 21 Aralık Cumartesi günü Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacağını belirten Kiraz, 22 Aralık Pazar günü de Battalgazi ilçe kongrelerini Halk Eğitim Merkezi Salonunun da yapaklarını açıkladı. Kongrelerine tüm Malatyalıları ve sivil toplum kuruluşlarını davet eden Kiraz, "Biz tabii önemli bir siyasi partide görev yapıyoruz. Bugün ülkeye karşı sorumluluğumuz birkaç kat daha artmış gözüküyor. Bu artan sorumlulukla beraber kongrelerimize yaklaşıyoruz. Dolayısıyla bu kongrelerimizde bir uzlaşı kültürünü ortaya koymaya çalışıyoruz. Yani temel amaç kongrelerimizde parti içerisinde iktidar mücadelesinden, parti içerisinde iktidarı korumaktan ziyade ülkede Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında kuracak kadroları bu kongrelerde seçmeyi hedefliyoruz" dedi.



Kongrelerinde demokratik bir yapıyı her zaman işlettiklerini kaydeden Kiraz, "Bu dönemin özelliği ülkenin içerisinden geçmiş olduğu ekonomik kriz ve birçok noktada ki sorunlar bize farklı sorumluluklar yüklüyor. Bu sorumluluklar çerçevesinde kongrelerimizde kendi içerisinde uzlaşan, kendi içerisindeki kavga görüntülerini bir tarafa bırakmış olan, kendi içinde barışık ve tartışmalarında bu kongrelerde sonlandırılmış ve önümüzdeki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını Türkiye genelinde hedefleyen bir yapıya oluşturmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.



Tüm ilçe kongrelerinin seri bir şekilde devam edeceğini aktaran Kiraz, "Bu yıl içerisinde de büyük oranda ilçe kongrelerimiz tamamlanmış olacak ve 2020 Şubat ayının ilk haftası itibariyle il kongremizi de gerçekleştireceğiz. Daha sonra da Nisan ayında kurultay olacak, biz de şu anda bu anlayışla kongrelerimizi yürütüyoruz" dedi.



Yeniden il başkanlığına aday olup olmadığı konusunda da açıklamalarda bulunan Kiraz, CHP'de önemli görevler üstlendiğini ve son 8 yıldır da il başkanlığı görevini yürüttüğünü dile getirdi. Bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nde her zaman sözün partililerde olduğunu belirten Kiraz, "Partililer bizi hangi noktada görmek isterse biz o noktada görev alırız. Ben önümüzdeki süreç içinde aynı şeyleri söylüyorum, il kongresinde tabii ki partililerimiz bizi tekrar il başkanı olarak görmek isterse, biz il başkanı oluruz. Başka bir noktada görmek isterse o noktada oluruz. Yani benim parti anlayışım, parti ahlakım, felsefem bunu gerektiriyor. Partililer bizi hangi noktada görürse o noktada partimize ve partimiz aracılığıyla da ilimize, ülkemize hizmet etmek durumundayız" diye konuştu.



Şuanda kendilerine ulaşan bir adayın olmadığını ifade eden Kiraz, "Bize ulaşmış bir aday yok ama bizim tüzüğümüz de şu söyleniyor. Özellikle ilçe başkan ve başkan adayları aday olabilmek için delegenin en az yüzde onunun imzası ile divana önerge verilmesi gerekiyor. Ben adayım diyen aday olamıyor. Dolayısıyla partililer aday gösteriyor. Tabii ki bu süreçte ismini dillendiren arkadaşlar oluyor ama Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi tartışmalardan uzak ve tek adayların yarıştığı kongreleri temenni ediyoruz ve buna katkı sunmaya çalışıyoruz. Ben de tabii kendi üzerime düşen bu konuda ne varsa onu üstlenmeye hazır olduğumu ifade ediyorum ve bu uzlaşıya en başta ben katkı sunacağım, destek vereceğim. Ama bütün partililerimizin de bu uzlaşıya katkı vermesini bekliyoruz. Adaylığı yarışlardan ziyade bu uzlaşıya katkı vererek, Cumhuriyet Halk Partisi'ni güçlendirmeye, onun örgütlerini güçlendirmeye davet ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi üyesinin bu sağduyuyla hareket edeceğine inanıyorum. Bu uzlaşı kültürünü geliştireceğiz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadrolarını güçlendireceğiz ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara taşıma noktasında emin adımlarla yürüyeceğiz" şeklinde konuştu. - MALATYA