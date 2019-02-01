Son Dakika Haberleri: CHP'de kritik PM yarın toplanacak

CHP'de kritik PM yarın toplanacak

19 dakika önce

Yerel seçimlere dönük 7 PM toplantısı düzenleyen CHP'de, aralarında 17 büyükşehirin de bulunduğu 836 belediye başkan adayı belirlenirken yeni adayların belirleneceği PM yarın toplanacak.

CHP'de kritik PM yarın toplanacak, System.String[]
Yerel seçimlere dönük 7 PM toplantısı düzenleyen CHP'de, aralarında 17 büyükşehirin de bulunduğu 836 belediye başkan adayı belirlenirken yeni adayların belirleneceği PM yarın toplanacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:58 

belediye başkan adayı, CHP Parti Meclisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Ekonomi
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