CHP'de kritik PM yarın toplanacak
19 dakika önce
Yerel seçimlere dönük 7 PM toplantısı düzenleyen CHP'de, aralarında 17 büyükşehirin de bulunduğu 836 belediye başkan adayı belirlenirken yeni adayların belirleneceği PM yarın toplanacak.
Yerel seçimlere dönük 7 PM toplantısı düzenleyen CHP
'de, aralarında 17 büyükşehirin de bulunduğu 836 belediye başkan adayı
belirlenirken yeni adayların belirleneceği PM yarın toplanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:58
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