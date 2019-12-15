CHP'de Merkezefendi İlçe Başkanlığına Ali Osman Horzum seçildi - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP'de Merkezefendi İlçe Başkanlığına Ali Osman Horzum seçildi - Son Dakika

CHP'de Merkezefendi İlçe Başkanlığına Ali Osman Horzum seçildi

6 saat önce

CHP Merkezefendi 3. Olağan İlçe Kongresi'nde başkanlığa Ali Osman Horzum getirildi.

CHP'de Merkezefendi İlçe Başkanlığına Ali Osman Horzum seçildi, System.String[]

CHP Merkezefendi 3. Olağan İlçe Kongresi'nde başkanlığa Ali Osman Horzum getirildi.

Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'ndaki kongrede divan başkanlığını CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver yaptı.

İlçe başkanlığı için mevcut başkan Tolga Varlıker ile Ali Osman Horzum ve Osman Saruhan yarıştı.

Kayıtlı 417 delegeden 410'unun oy kullandığı genel kurulda, Horzum 176 oyla ilçe başkanı seçilirken, Varlıker 159, Saruhan ise 75 oy aldı.

CHP Milletvekili Ünver, ilçe kongresinin ülkeye ve partiye hayırlı olmasını temenni ederek önceki başkan Varlıker ve yönetimine bugüne kadarki çalışmaları için teşekkür etti.

Kongreye CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, İl Başkanı Mahir Akbaba, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı da katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 08:42 Kaynak: AA
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