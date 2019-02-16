Son Dakika Haberleri: CHP'de "Miting Komitesi" Oluşturuldu

CHP'de "Miting Komitesi" Oluşturuldu

57 dakika önce

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 31 Mart yerel seçimleri öncesinde yapacağı miting ve toplantıları organize etmek üzere, Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın başkanlığında organizasyon komitesi kuruldu.

CHP'de
CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 31 Mart yerel seçimleri öncesinde yapacağı miting ve toplantıları organize etmek üzere, Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın başkanlığında organizasyon komitesi kuruldu.

Alınan bilgiye göre, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerine yönelik kampanya döneminde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun illerde yapacağı miting ve toplantıları organize etmek üzere 4 kişilik organizasyon komitesi kuruldu.

Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan başkanlığında kurulan komitede, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Adana Milletvekili Orhan Sümer ve Genel Başkan Danışmanı Deniz Demir yer alıyor.

Parti örgütlerine gönderilen bildiride, komitenin, il, ilçe başkanları ve adaylarla yapacağı görüşmelere göre miting ve toplantı takvimini planlayacağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 06:46 Kaynak: AA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu Patates Tezgahının Üstünde Miting Yaptı CHP'den Bir İstifa Daha! Eski Belediye Başkanı DSP'nin Ankara Adayı Olacak

Buket Aydın ve Fatih Portakal'ı Birbirine Düşüren Çiftçi: Kanal D Yüzünden Küfür Yedim Doğu'daki 5 İlde Yapılan Seçim Anketinde, HDP Diğer Partileri Geride Bıraktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 19:43:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP'de "Miting Komitesi" Oluşturuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]