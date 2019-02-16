CHP'de "Miting Komitesi" Oluşturuldu
57 dakika önce
CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 31 Mart yerel seçimleri öncesinde yapacağı miting ve toplantıları organize etmek üzere, Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın başkanlığında organizasyon komitesi kuruldu.
CHP
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu
'nun 31 Mart yerel seçimleri öncesinde yapacağı miting ve toplantıları organize etmek üzere, Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan
'ın başkanlığında organizasyon komitesi kuruldu.
Alınan bilgiye göre, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerine yönelik kampanya döneminde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun illerde yapacağı miting ve toplantıları organize etmek üzere 4 kişilik organizasyon komitesi kuruldu.
Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan başkanlığında kurulan komitede, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın
, Adana
Milletvekili Orhan Sümer
ve Genel Başkan Danışmanı Deniz Demir
yer alıyor.
Parti örgütlerine gönderilen bildiride, komitenin, il, ilçe başkanları ve adaylarla yapacağı görüşmelere göre miting ve toplantı takvimini planlayacağı belirtildi.
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 06:46 Kaynak: AA
Ekrem İmamoğlu Patates Tezgahının Üstünde Miting Yaptı
CHP'den Bir İstifa Daha! Eski Belediye Başkanı DSP'nin Ankara Adayı Olacak
Buket Aydın ve Fatih Portakal'ı Birbirine Düşüren Çiftçi: Kanal D Yüzünden Küfür Yedim
Doğu'daki 5 İlde Yapılan Seçim Anketinde, HDP Diğer Partileri Geride Bıraktı