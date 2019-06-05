CHP'de örgütle bayramlaşma programı düzenlendi
1 saat önce
CHP'de Ramazan Bayramı dolayısıyla örgütle bayramlaşma programı düzenlendi.
CHP
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 02:35 Kaynak: AA
'de Ramazan Bayramı
dolayısıyla örgütle bayramlaşma programı düzenlendi.
Genel Başkan Yardımcıları Ünal Çeviköz
ve Yıldırım Kaya
başkanlığındaki heyet, siyasi partilerle bayramlaşma programının ardından genel merkezin zemin katında toplanan partililerle bayramlaştı.
Bayramlaşma programına, Ankara
İl Başkanı Rıfkı Güvener ile bazı milletvekilleri ve Parti Meclisi (PM) üyeleri de katıldı.
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