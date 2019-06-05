Son Dakika Haberleri: CHP'de örgütle bayramlaşma programı düzenlendi
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CHP'de örgütle bayramlaşma programı düzenlendi

1 saat önce

CHP'de Ramazan Bayramı dolayısıyla örgütle bayramlaşma programı düzenlendi.

CHP'de örgütle bayramlaşma programı düzenlendi, System.String[]
CHP'de Ramazan Bayramı dolayısıyla örgütle bayramlaşma programı düzenlendi.
Genel Başkan Yardımcıları Ünal Çeviköz ve Yıldırım Kaya başkanlığındaki heyet, siyasi partilerle bayramlaşma programının ardından genel merkezin zemin katında toplanan partililerle bayramlaştı.
Bayramlaşma programına, Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ile bazı milletvekilleri ve Parti Meclisi (PM) üyeleri de katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 02:35 Kaynak: AA
Yıldırım Kaya, Ahmet Ünal Çeviköz, Ramazan Bayramı, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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