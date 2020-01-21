CHP'de Orhan Bozkurt rüzgarı - Son Dakika

CHP'de Orhan Bozkurt rüzgarı
6 saat önce
Erzurum CHP İl kongre sürecinde son aşamaya gelindi.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:53 Kaynak: İHA
Erzurum CHP İl kongre sürecinde son aşamaya gelindi. Gözler İlçe kongrelerin ardından yapılacak il kongresine çevrildi.
2 Şubat'ta Palan Otelde yapılacak İl kongresinde Münhal Başkan Bülent Oğuz yeniden aday olduğunu açıklarken il başkanlığı için Erzurum kamuoyunun yakından tanıdığı Gazeteci Orhan Bozkurt'ta CHP Erzurum İl Başkanlığı için aday olduğunu duyurdu.
CHP'nin 25 ve 26 dönem milletvekili adaylarından Gazeteci Orhan Bozkurt'un adaylığı parti tabanında da memnuniyetle karşılandı. - ERZURUM
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