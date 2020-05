CHP'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapıldı - İYİ Parti - Son Dakika

CHP, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle siyasi partilerle video konferans aracılığıyla bayramlaştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Tolga Turgut ve Çankaya Gençlik Kolları Başkanı Yaprak Çolak'tan oluşan heyet, diğer siyasi partilerin heyetleriyle video konferans üzerinden görüştü.

Kuşoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat ve beraberindeki heyetle görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadele sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Sağlık Bakanı'nın çok büyük bir başarısı yok bana göre" diyen Kuşoğlu, maske dağıtımı sürecini eleştirdi ve Bilim Kurulu toplantılarına ilişkin açıklamalarda şeffaf davranılmadığını öne sürdü. Buna karşın Koca'nın "devlet adamı" gibi davrandığını dile getiren Kuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplantılarına gazeteleri, televizyonları ayırt etmeden davet ediyor ve muhalefeti suçlamadan, çok fazla siyaset yapmadan, toplumun özlediği gibi en azından konuşmalar yapıyor. Bu toplumda o kadar hasret kalınan, özlenen bir tablo ki, diğer bakanların ya da saraydaki bürokratların bile siyaset yaptığı, muhalefeti suçladığı bir ortamda toplum tarafından hasret kalınan bir konu olduğu için çok benimsendi."

Kuşoğlu, DSP heyetiyle yapılan görüşmede de "kardeş parti" olarak nitelendirdiği DSP'nin ve tüm teşkilatının bayramını kutladı ve çalışmalarında başarılar diledi.

Ekonomik kaygıların gerek toplumda gerekse yetkililer nezdinde öne geçmeye başladığını ifade eden Kuşoğlu, "Bu süreçte de galiba daha farklı sıkıntılar yaşayacağız." dedi.

Böyle ortamlarda birlik ve beraberlik ile kardeşlik ve dayanışmanın öneminin daha da arttığını belirten Kuşoğlu, "Biz de pandemi dolayısıyla galiba onu fark ettik. Birliğin, beraberliğin, dayanışmanın, birbirimize olan yakınlaşmanın önemini fark etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bundan sonrasıyla ilgili epey sıkıntı yaşayacak herhalde dünya da ona paralel olarak Türkiye de. İnşallah çok büyük sıkıntılar söz konusu olmaz. Kurban Bayramı'nda veya gelecek yılki bayramlarımızda daha iyi koşullarda bayramlaşırız." değerlendirmesinde bulundu.

Kuşoğlu ve beraberindekiler daha sonra, Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş başkanlığındaki HDP heyetiyle görüştü.

Beştaş görüşmede, en azından bayramlaşma günlerinde video konferansla da olsa bir araya gelmenin güzel olduğunu söyledi. Beştaş, "Siyasi gelişmeleri ayrıntılı değerlendireceğiz hem Genel Kurulda hem komisyonlarda. Sizler de zaten Plan Bütçedesiniz. Oraya da epeyce iş düşecek gibi görünüyor." dedi.

Kuşoğlu, Meclis Genel Kurulunda herkesin düşündüğünün aksine kanunların görüşülmediğini dile getirerek, "İktidar getirdiği kanunu açıklamıyor, kanunun ne olduğuyla ilgili bilgi vermiyor, hatta lütfedip kendileri iktidar partisi olarak konuşma bile yapmıyorlar çoğu zaman." ifadelerini kullandı.

"Özgürlüklerin, demokratikleşmenin arttığı bir dünya"

Kuşoğlu, Vatan Partisi heyetiyle yapılan görüşmede ise salgın sonrasındaki döneme ilişkin, "Özgürlüklerin, demokratikleşmenin arttığı bir dünya olması lazım bundan sonrasında, kutuplaşmanın, antidemokratik uygulamaların yok edilmesi gerekir." diye konuştu.

Kuşoğlu ve beraberindeki heyet, daha sonra Demokrat Parti heyetiyle görüştü. Bülent Kuşoğlu, görüşmede, "Bürokratlar, amiraller, generaller, bakanlar, görev yapan herkes öncelikle bu ülkenin anayasasına, kanunlarına, hukuki mevzuatına, bu ülkeye bağlı olur. Şahıslar geçici, devlet kalıcıdır." ifadelerini kullandı.

Teknolojiden yararlanarak bayramlaşabildiklerini belirten Kuşoğlu, dayanışmanın da ne kadar önemli olduğunu salgın sürecinde gördüklerini kaydetti.

Kuşoğlu, Genel Sekreter Sadullah Ergin başkanlığındaki DEVA Partisi heyetiyle görüşmesinde ise DEVA Partisi'nin ülkeye, ülke siyasetine çok şey kazandıracağına inandıklarını söyledi.

"Her şey siyaset değil"

ANAP Genel Başkan Yardımcısı Semih Narlı ve beraberindekilerle yapılan görüşmede ise Kuşoğlu, "Dayanışma, birlik, beraberlik çok önemli. Her şey siyaset değil, her şeyden sonuç olarak siyaset çıkarmak da mümkün değil. Doğruları yapmak lazım. Siyaset ülkeye hizmet etmek için yapılır. Ülkeye hizmet edeceğimiz konularda tabii ki iktidarı her zaman destekleriz. Şimdiye kadar bu milletin yararına olan hiçbir konuda CHP muhalefet etmemiştir. Ülke yararına çıkan bütün kanunlarla ilgili bizim de destek oyumuz vardır." dedi.

CHP heyeti, daha sonra Gelecek Partisi heyetiyle görüştü.

Kuşoğlu'nun kuruluş çalışmalarının hayırlı olması dileğinde bulunmasının ardından, Gelecek Partisi Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Selçuk Özdağ, "Genel Başkanımız dün de açıkladı, CHP'nin gerek özeleştiri yapmış olması gerekse demokrasi konusundaki çağrılarını önemsiyorum. Zaman zaman bize de söylüyor, Sayın Kılıçdaroğlu'nun çıkışları takdire şayan." diye konuştu.

Kuşoğlu da "Gelecek Partisi'ni biz rakip olsak da çok önemli görüyoruz. Şu anda muhafazakar kesimde Türkiye'nin gelceği açısından çok önemli boşluk var. O boşluğun sizler tarafından doldurulacağına inanıyoruz ve başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kuşoğlu ve beraberindekiler daha sonra Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Atik Ağdağ başkanlığındaki heyetle görüşme yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Atik Ağdağ, görüşmede, "Virüs salgınıyla mücadele ederken aslında en fazla ihtiyaç duyduğumuz şey, mesafeyi muhafaza ederek de olsa ortak aklı, kardeşlik hukukunu, meselelerimize birlikte çözüm arayışı gayretlerini önde tutmak gerekir. Aslında bayramlar da bu anlamda fırsattırlar." dedi.

Kuşoğlu da salgın sürecinde dayanışmanın, yardımlaşmanın ne kadar önemli olduğunun biraz daha fazla idrak edildiğini vurguladı.

CHP heyeti, BBP ve Yeniden Refah Partisi heyetleriyle de bayramlaştı.