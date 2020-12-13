CHP'de yeni taciz iddiası! Konya İl Başkanı hakkında disiplin soruşturması başlatıldı - Son Dakika

Babası CHP üyesi olan B.I., partinin Konya İl Başkanı olan Barış Bektaş'ın kendisini taciz ettiğini öne sürdü. Konuyla ilgili olarak genel merkeze mektup yazan B.I., mektubunda ramazan ayının son günlerinde İl Başkanı Barış Bektaş'ın kendisini arayıp, babasının başvurduğu yardım çekini alması için ve burs konusunu konuşmak için bürosuna davet ettiğini belirtti.

GÜZEL OLDUĞUNU SÖYLEYİP SAÇLARINI OKŞADI

B.I., bir arkadaşıyla gittiği hukuk bürosunda Bektaş'ın; güzel olduğunu, akşamları bir yere takılıp takılmadığını ve erkek arkadaşı olup olmadığını sorgulamak için sorular sorduğunu belirtti. B.I., bu konulardan rahatsız olup kalkması üzerine Bektaş'ın saçını okşadığını öne sürdü. Mektuptaki taciz iddiası üzerine CHP Genel Başkanlığı disiplin soruşturması başlattı.

"İFTİRA VE KARALAMA KAMPANYASI YÜRÜTMEKTEDİR"

Bektaş da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Demokratik yollarla sonuç almayacaklarını bilenler, toplum nezdinde kabul görmüş Cumhuriyet Halk Partisi'nin haklı muhalefetini ve iktidar yolunda emin adımlarla ilerlemesini akamete uğratmak için organize iftira ve karalama kampanyası yürütmektedir'' dedi.

"ÇOCUKSU VE ALÇAKÇA"

2018 yılından itibaren il başkanlığı yaptığını hatırlatan Bektaş, ''Çocuksu ve alçakla yapılan bu iftira çamurunun ne Cumhuriyet Halk Partisi'ne ne de şahsıma yapışmadığının bilinmesini isterim. Gerçeklerin en kısa sürede ortaya çıkıp, müfterilerin utancına şahit olacağım inancını taşımanın huzuru içindeyim'' ifadelerine yer verdi.